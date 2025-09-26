$41.490.08
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання за три місяці на тлі скорочення рф експорту пального

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Ціни на нафту зросли, досягнувши найвищого тижневого зростання з червня, через удари по російській енергетичній інфраструктурі, що призвели до обмеження експорту палива та скорочення видобутку нафти. Ф'ючерси на Brent зросли до 69,55 долара за барель, а WTI – до 62,22 долара за барель.

Нафта демонструє найбільше тижневе зростання за три місяці на тлі скорочення рф експорту пального

Ціни на нафту в п'ятницю трохи зросли, ідучи на шлях зростання з найвищою швидкістю з початку червня, на тлі того, як ураження російської енергетичної інфраструктури змусили москву обмежити експорт палива і практично скоротити видобуток нафти, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До 04:54 за Гринвічем (07:54 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, або 0,2%, до 69,55 долара за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 22 центи, або 0,3%, до 65,20 долара за барель.

Обидва еталонні сорти підскочили більш ніж на 4% цього тижня, що стало найбільшим зростанням з тижня, що закінчився 13 червня.

"Зростання було зумовлене українськими дроновими ударами по російській нафтовій інфраструктурі, що продовжуються, попередженням НАТО росії про готовність відреагувати на майбутні порушення її повітряного простору і рішенням росії призупинити експорт ключових видів палива", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg25.09.25, 21:27 • 3702 перегляди

Віцепрем'єр росії олександр новак заявив у четвер, що країна запровадить часткову заборону на експорт дизельного палива до кінця року і продовжить чинну заборону на експорт бензину.

Скорочення потужностей з переробки нафти спонукало москву до скорочення видобутку нафти. Декілька російських регіонів зіткнулися з дефіцитом певних сортів палива.

Попередження НАТО про готовність відреагувати на подальші порушення його повітряного простору загострило напруженість, спричинену російсько-українською війною, та підвищило ймовірність додаткових санкцій проти російської нафтової галузі, заявив аналітик ANZ Деніел Гайнс.

Обидві еталонні марки нафти досягли цього тижня найвищих значень з 1 серпня, що було зумовлено несподіваним падінням тижневих запасів нафти у США, а також ураженнями російської енергетичної інфраструктури.

Деяке уповільнення зростання економіки було зафіксовано у США в останньому кварталі, яке становило переглянуті у бік підвищення 3,8% у річному обчисленні.

Більш сильні, ніж очікувалося, економічні дані можуть змусити ФРС бути обережнішою щодо зниження відсоткові ставки. Минулого тижня центральний банк США знизив ставки на 25 базисних пунктів, що стало першим зниженням із грудня, і дав сигнал про подальше зниження ставок.

У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки18.09.25, 01:42 • 4688 переглядiв

Оголошення регіонального уряду Курдистану в четвер про відновлення експорту нафти протягом 48 годин також чинило тиск на ціни.

"Геополітична напруженість компенсувала попередні втрати після досягнення історичної угоди про відновлення експорту з Іракського Курдистану, що може призвести до збільшення постачання нафти на світовий ринок до 500 кб/д", - заявив Гайнс з ANZ.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Федеральна резервна система
Міністерство торгівлі США
Reuters
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна