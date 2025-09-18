У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки
Київ • УНН
Федеральна резервна система США вперше у 2025 році знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів до 4,0-4,25%. Це рішення, що послідувало за послабленням ринку праці, викликало ейфорію на фондових ринках США.
Федеральна резервна система США (ФРС) вперше у 2025 році знизила ключову ставку. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів проведено ФРС вперше за дев'ять місяців до рівня 4,0-4,25 відсотка.
Багато аналітиків очікували такого кроку - після помітного послаблення ринку праці США. Це рішення спричинило ейфорію на фондових ринках США
Вказується, що у зв'язку зі зниженням ставки ФРС очікує зростання ВВП на 1,6 відсотка проти колишнього прогнозу на 1,4 відсотка. Прогноз щодо інфляції залишається на рівні 3 відсотки.
Зниження ставок допомагає знайти баланс між ризиками, що ростуть, на ринку праці та інфляцією. Нижчі ставки здешевлюють кредити для компаній та споживачів, що стимулює економіку та сприяє створенню робочих місць. Президент США Дональд Трамп вимагав зниження процентної ставки з початку свого другого президентського терміну
ЗМІ нагадує, що у квітні глава Білого дому заявив, що може зняти з посади голову ФРС Джерома Пауелла, що спричинило падіння на основних фондових ринках країни. У серпні Трамп оголосив про звільнення члена Ради керуючих ФРС Лізу Кук, звинувативши її у фальсифікаціях. Рішення президента було скасовано Апеляційним судом США.
Нагадаємо
Минулого тижня Національний банк України знову ухвалив рішення залишити облікову ставку без змін. Вона зберігається на рівні 15,5%.
НБУ: облікова ставка може утримуватися довше, але пом'якшення можливе в II півріччі16.06.25, 14:34 • 2171 перегляд