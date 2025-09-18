$41.180.06
19:21 • 8382 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 13599 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 16296 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 16759 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 22856 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35141 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33606 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39585 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38986 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106540 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Федеральна резервна система США вперше у 2025 році знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів до 4,0-4,25%. Це рішення, що послідувало за послабленням ринку праці, викликало ейфорію на фондових ринках США.

У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки

Федеральна резервна система США (ФРС) вперше у 2025 році знизила ключову ставку. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів проведено ФРС вперше за дев'ять місяців до рівня 4,0-4,25 відсотка.

Багато аналітиків очікували такого кроку - після помітного послаблення ринку праці США. Це рішення спричинило ейфорію на фондових ринках США

- йдеться у статті.

Вказується, що у зв'язку зі зниженням ставки ФРС очікує зростання ВВП на 1,6 відсотка проти колишнього прогнозу на 1,4 відсотка. Прогноз щодо інфляції залишається на рівні 3 відсотки.

Зниження ставок допомагає знайти баланс між ризиками, що ростуть, на ринку праці та інфляцією. Нижчі ставки здешевлюють кредити для компаній та споживачів, що стимулює економіку та сприяє створенню робочих місць. Президент США Дональд Трамп вимагав зниження процентної ставки з початку свого другого президентського терміну

- пише видання.

ЗМІ нагадує, що у квітні глава Білого дому заявив, що може зняти з посади голову ФРС Джерома Пауелла, що спричинило падіння на основних фондових ринках країни. У серпні Трамп оголосив про звільнення члена Ради керуючих ФРС Лізу Кук, звинувативши її у фальсифікаціях. Рішення президента було скасовано Апеляційним судом США.

Нагадаємо

Минулого тижня Національний банк України знову ухвалив рішення залишити облікову ставку без змін. Вона зберігається на рівні 15,5%.

НБУ: облікова ставка може утримуватися довше, але пом'якшення можливе в II півріччі16.06.25, 14:34 • 2171 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Дональд Трамп