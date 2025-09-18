В США впервые за 9 месяцев снизили ключевую ставку: причины и последствия
Федеральная резервная система США впервые в 2025 году снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,0-4,25%. Это решение, последовавшее за ослаблением рынка труда, вызвало эйфорию на фондовых рынках США.
Федеральная резервная система США (ФРС) впервые в 2025 году снизила ключевую ставку. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Отмечается, что снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов проведено ФРС впервые за девять месяцев до уровня 4,0-4,25 процента.
Многие аналитики ожидали такого шага – после заметного ослабления рынка труда США. Это решение вызвало эйфорию на фондовых рынках США
Указывается, что в связи со снижением ставки ФРС ожидает роста ВВП на 1,6 процента против прежнего прогноза на 1,4 процента. Прогноз по инфляции остается на уровне 3 процента.
Снижение ставок помогает найти баланс между растущими рисками на рынке труда и инфляцией. Более низкие ставки удешевляют кредиты для компаний и потребителей, что стимулирует экономику и способствует созданию рабочих мест. Президент США Дональд Трамп требовал снижения процентной ставки с начала своего второго президентского срока
СМИ напоминает, что в апреле глава Белого дома заявил, что может снять с должности главу ФРС Джерома Пауэлла, что повлекло падение на основных фондовых рынках страны. В августе Трамп объявил об увольнении члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук, обвинив ее в фальсификациях. Решение президента было отменено Апелляционным судом США.
На прошлой неделе Национальный банк Украины снова принял решение оставить учетную ставку без изменений. Она сохраняется на уровне 15,5%.
