19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
В США впервые за 9 месяцев снизили ключевую ставку: причины и последствия

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Федеральная резервная система США впервые в 2025 году снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,0-4,25%. Это решение, последовавшее за ослаблением рынка труда, вызвало эйфорию на фондовых рынках США.

В США впервые за 9 месяцев снизили ключевую ставку: причины и последствия

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые в 2025 году снизила ключевую ставку. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов проведено ФРС впервые за девять месяцев до уровня 4,0-4,25 процента.

Многие аналитики ожидали такого шага – после заметного ослабления рынка труда США. Это решение вызвало эйфорию на фондовых рынках США

- говорится в статье.

Указывается, что в связи со снижением ставки ФРС ожидает роста ВВП на 1,6 процента против прежнего прогноза на 1,4 процента. Прогноз по инфляции остается на уровне 3 процента.

Снижение ставок помогает найти баланс между растущими рисками на рынке труда и инфляцией. Более низкие ставки удешевляют кредиты для компаний и потребителей, что стимулирует экономику и способствует созданию рабочих мест. Президент США Дональд Трамп требовал снижения процентной ставки с начала своего второго президентского срока

- пишет издание.

СМИ напоминает, что в апреле глава Белого дома заявил, что может снять с должности главу ФРС Джерома Пауэлла, что повлекло падение на основных фондовых рынках страны. В августе Трамп объявил об увольнении члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук, обвинив ее в фальсификациях. Решение президента было отменено Апелляционным судом США.

Напомним

На прошлой неделе Национальный банк Украины снова принял решение оставить учетную ставку без изменений. Она сохраняется на уровне 15,5%.

НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии16.06.25, 14:34 • 2171 просмотр

Вадим Хлюдзинский

