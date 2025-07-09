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Верховный суд США разрешил чиновникам Трампа возобновить массовые увольнения в правительстве

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Верховный суд Соединенных Штатов Америки отменил постановление, замораживавшее масштабные федеральные увольнения, известные как «сокращение штатов». Это решение может привести к сокращению сотен тысяч рабочих мест в различных министерствах.

Верховный суд США разрешил чиновникам Трампа возобновить массовые увольнения в правительстве

Верховный суд Соединенных Штатов Америки разрешил администрации Дональда Трампа возобновить массовые увольнения федеральных служащих, которые, по мнению критиков, могут поставить под угрозу важнейшие государственные услуги. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что во вторник, 8 июля, судьи отменили постановление суда низшей инстанции, которое замораживало масштабные федеральные увольнения, известные как "сокращение штатов", пока продолжается судебное разбирательство по этому делу.

Как пишет издание, это решение может привести к сокращению сотен тысяч рабочих мест в министерствах сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, государственном министерстве, казначействе, министерстве по делам ветеранов и других ведомствах.

По информации The Guardian, демократы осудили это решение.

Я разочарован, но не шокирован и не удивлен. Этот суд праворадикальных активистов одним за другим решением, снова и снова, доказывал, что они собираются петь песни и танцевать под дудку трампизма. Многое из этого - лишь реализация того, что мы видели предварительно в "Проекте 2025"

- сказал Анжуан Сирайт, партийный стратег.

"Проект 2025" - это план, разработанный консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Он является планом сокращения государственного аппарата. Трамп заявил, что избиратели дали ему мандат на эти усилия, и он поручил своему союзнику-миллиардеру Илону Маску возглавить эту инициативу через "министерство эффективности государственного управления" (Doge), хотя Маск уже покинул свой пост.

Издание напомнило, что в феврале Трамп объявил о "критической трансформации федеральной бюрократии" в исполнительном распоряжении, которым обязал учреждения подготовиться к реформе правительства, направленной на значительное сокращение штата и сокращение офисов.

"Сегодняшнее почти единогласное решение Верховного Суда еще раз подтверждает, что закон был на нашей стороне на протяжении всего этого процесса. Мы продолжим двигаться вперед с нашим историческим планом реорганизации в Государственном департаменте, как было объявлено ранее в этом году. Это еще одно свидетельство приверженности президента Трампа соблюдению программы "Америка превыше всего", - говорится в сообщении Государственного департамента США в соцсети X. 

Напомним

В апреле 2025 года Госсекретарь США объявил о реформе Госдепа, предусматривающей ликвидацию более 130 офисов, сокращение 700 должностей, а также оптимизацию структуры для более эффективной работы.  

60 демократов Конгресса требуют от госсекретаря Марко Рубио отказаться от планов сокращения штата Госдепартамента. Они выступают против увольнения 700 дипломатов и отмены экзаменов для поступления на службу.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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