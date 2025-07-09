Верховний суд США дозволив чиновникам Трампа відновити масові звільнення в уряді

Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити масові звільнення федеральних службовців, які на думку критиків можуть поставити під загрозу найважливіші державні послуги. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

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Зазначається, що у вівторок, 8 липня судді скасували постанову суду нижчої інстанції, яка заморожувала масштабні федеральні звільнення, відомі як "скорочення штатів", поки триває судовий розгляд у цій справі.

Як пише видання, це рішення може призвести до скорочення сотень тисяч робочих місць у міністерствах сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я та соціальних служб, державному міністерстві, казначействі, міністерстві у справах ветеранів та інших відомствах.

За інформацією The Guardian, демократи засудили це рішення.

Я розчарований, але не шокований і не здивований. Цей суд праворадикальних активістів одне за одним рішенням, знову і знову, доводив, що вони збираються співати пісні та танцювати під дудку трампізму. Багато з цього - лише реалізація того, що ми бачили попередньо в "Проєкті 2025" - сказав Анжуан Сірайт, партійний стратег.

"Проєкт 2025" - це план, розроблений консервативним аналітичним центром Heritage Foundation. Він є планом скорочення державного апарату. Трамп заявив, що виборці дали йому мандат на ці зусилля, і він доручив своєму союзнику-мільярдеру Ілону Маску очолити цю ініціативу через "міністерство ефективності державного управління" (Doge), хоча Маск уже залишив свою посаду.

Видання нагадало, що у лютому Трамп оголосив про "критичну трансформацію федеральної бюрократії" у виконавчому розпорядженні, яким зобов'язав установи підготуватися до реформи уряду, спрямованої на значне скорочення штату та скорочення офісів.

"Сьогоднішнє майже одноголосне рішення Верховного Суду ще раз підтверджує, що закон був на нашому боці протягом усього цього процесу. Ми продовжимо рухатися вперед з нашим історичним планом реорганізації в Державному департаменті, як було оголошено раніше цього року. Це ще одне свідчення прихильності президента Трампа дотримання програми "Америка понад усе", - йдеться у дописі Державного департаменту США у соцмережі X.

Нагадаємо

У квітні 2025 року року Держсекретар США оголосив про реформу Держдепу, що передбачає ліквідацію понад 130 офісів, скорочення 700 посад, а також оптимізацію структури для більш ефективної роботи.

60 демократів Конгресу вимагають від держсекретаря Марко Рубіо відмовитися від планів скорочення штату Держдепартаменту. Вони виступають проти звільнення 700 дипломатів та відміни іспитів для вступу на службу.