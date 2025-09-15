$41.280.03
Эксклюзив
12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Китай усиливает торговое противостояние с США, обвиняя Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Китай обвинил Nvidia, ключевого поставщика чипов для ИИ, в нарушении антимонопольного законодательства на фоне торговых переговоров с США.

Китай усиливает торговое противостояние с США, обвиняя Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

В понедельник Китай значительно обострил торговое противостояние с Соединенными Штатами, заявив, что технологический гигант Nvidia, самая дорогая компания на фондовом рынке США и ключевой поставщик чипов для искусственного интеллекта, нарушил антимонопольное законодательство, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Объявление результатов предварительного антимонопольного расследования китайскими регуляторами произошло на фоне четвертого раунда торговых переговоров между американскими и китайскими дипломатами в Мадриде на этой неделе. Министр финансов США Скотт Бессент, возглавляющий переговоры со стороны США, заявил в воскресенье, что переговоры идут успешно.

Однако администрация Трампа также усилила давление накануне переговоров. В пятницу Министерство торговли США включило двух китайских производителей чипов в так называемый список организаций, что запрещает GMC Semiconductor Technology Co. и Jicun Semiconductor Technology покупать американские полупроводниковые технологии.

Несмотря на торговые переговоры, Китай и США реагируют взаимными ответами на торговые действия друг друга, пытаясь извлечь выгоду из напряженной ситуации. Например, США практически запретили экспорт ключевого оборудования для технологий искусственного интеллекта в Китай, тогда как Китай неторопливо выполняет обещания поставлять редкоземельные металлы, используемые в широком спектре электроники и оборонного оборудования.

США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности13.08.25, 13:59 • 4342 просмотра

Последние действия Китая в отношении Nvidia являются гораздо более агрессивными деяниями и могут быть сигналом для США о том, что недавние обещания администрации Трампа открыть доступ к чипам Nvidia Китаю могут быть восприняты не так благосклонно, как ожидал Белый дом. И Китай, и США считают, что ИИ и чипы, на которых он основан, имеют решающее значение для национальной безопасности. Хотя китайские технологии сейчас отстают от американских, они постепенно догоняют их.

В прошлом месяце Трамп заявил, что принял соглашение с Nvidia и другим производителем микросхем, AMD, о выплате правительству США 15% от их выручки от продажи полупроводников в Китай в обмен на лицензии на экспорт в Китай некоторых более мощных, но все еще урезанных версий их технологий. Это соглашение поможет администрации Трампа сохранить доминирование Америки в сфере искусственного интеллекта, одновременно продвигая важные торговые переговоры с Китаем.

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% прибыли от продаж чипов в Китае - СМИ11.08.25, 08:19 • 3579 просмотров

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан, с которым Трамп заключил сделку в Овальном кабинете в прошлом месяце, стал постоянным гостем в Белом доме, стремясь продвигать общие интересы. Хуан должен встретиться с Трампом во время его визита в Великобританию на этой неделе.

CEO Nvidia прибыл на встречу с TSMC на фоне переговоров с США по поводу нового чипа для Китая22.08.25, 10:26 • 3428 просмотров

Китай против Nvidia

По данным издания, пока непонятно, накажет ли Китай Nvidia. Китайский регулятор рынка заявил, что проведет дополнительное расследование в отношении компании. Решение о продолжении расследования было принято после первоначального расследования, начатого в декабре.

Было установлено, что Nvidia нарушила условия условного одобрения регулятором приобретения израильского разработчика микросхем Mellanox Technologies, говорится в заявлении Государственного управления регулирования рынка Китая, не предоставляя дополнительных подробностей. Китай одобрил это приобретение в 2020 году.

Акции Nvidia (NVDA) упали на 1,4% на премаркете после объявления.

OpenAI создает собственный AI-чип, чтобы меньше зависеть от Nvidia05.09.25, 10:05 • 5215 просмотров

Контекст

В апреле Белый дом заблокировал экспорт некоторых чипов искусственного интеллекта в Китай, включая чипы Nvidia H20 и AMD MI308. Беспрецедентное соглашение с администрацией Трампа, которое было заключено в прошлом месяце, позволяет компаниям получать экспортные лицензии для возобновления продаж этих чипов в Китае, сообщил CNN американский чиновник.

Nvidia выпустила чип H20 в прошлом году, чтобы сохранить доступ на китайский рынок, на который пришлось 13% продаж компании в 2024 году, в условиях экспортного контроля США, введенного администрацией Байдена.

ИИ-гигант Nvidia стал первой компанией с рыночной стоимостью в $4 трлн10.07.25, 08:20 • 2107 просмотров

Несмотря на то, что Трамп в прошлом месяце открыл поставки чипов H20 в Китай, пока непонятно, примет ли их Китай. Эти чипы вызывают опасения по поводу безопасности Китая, как сообщил аккаунт в социальных сетях, связанный с китайскими государственными СМИ, через несколько дней после объявления Белого дома о разрешении на продажу Китаю.

И Китай, в любом случае, с большой вероятностью получит доступ к чипам на черном рынке. Широко распространено мнение, что чипы H20 были использованы для разработки DeepSeek, передовой китайской модели искусственного интеллекта, которая поразила Кремниевую долину после своего запуска в начале этого года, что вызвало опасения, что Китай продвинулся в области искусственного интеллекта дальше, чем считалось ранее.

Антонина Туманова

