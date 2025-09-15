$41.280.03
Ексклюзив
12:27 • 1460 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 8982 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 31393 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 25483 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 26517 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 32818 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 54842 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72047 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105115 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87350 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 31393 перегляди
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 31393 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 22821 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 101593 перегляди
Китай посилює торгове протистояння зі США, звинувачуючи Nvidia в порушенні антимонопольного законодавства

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Китай звинуватив Nvidia, ключового постачальника чипів для ШІ, у порушенні антимонопольного законодавства на тлі торгових переговорів зі США.

Китай посилює торгове протистояння зі США, звинувачуючи Nvidia в порушенні антимонопольного законодавства

У понеділок Китай значно загострив торгове протистояння зі Сполученими Штатами, заявивши, що технологічний гігант Nvidia, найдорожча компанія на фондовому ринку США та ключовий постачальник чипів для штучного інтелекту, порушив антимонопольне законодавство, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Оголошення результатів попереднього антимонопольного розслідування китайськими регуляторами відбулося на тлі четвертого раунду торгових переговорів між американськими та китайськими дипломатами у Мадриді цього тижня. Міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолює переговори з боку США, заявив у неділю, що переговори йдуть успішно.

Проте адміністрація Трампа також посилила тиск напередодні переговорів. У п'ятницю Міністерство торгівлі США включило двох китайських виробників чіпів до так званого списку організацій, що забороняє GMC Semiconductor Technology Co. та Jicun Semiconductor Technology купуватимуть американські напівпровідникові технології.

Незважаючи на торговельні переговори, Китай і США реагують взаємними відповідями на торговельні дії один одного, намагаючись отримати вигоду з напруженої ситуації. Наприклад, США практично заборонили експорт ключового обладнання для технологій штучного інтелекту до Китаю, тоді як Китай неквапливо виконує обіцянки постачати рідкісноземельні метали, що використовуються в широкому спектрі електроніки та оборонного обладнання.

США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці13.08.25, 13:59 • 4342 перегляди

Останні дії Китаю щодо Nvidia є набагато більш агресивними діяннями і можуть бути сигналом для США про те, що недавні обіцянки адміністрації Трампа відкрити доступ до чіпів Nvidia Китаю можуть бути сприйняті не так прихильно, як очікував Білий дім. І Китай, і США вважають, що ШІ та чіпи, на яких він заснований, мають вирішальне значення для національної безпеки. Хоча китайські технології нині відстають від американських, вони поступово наздоганяють їх.

Минулого місяця Трамп заявив, що прийняв угоду з Nvidia та іншим виробником мікросхем, AMD, про виплату уряду США 15% від їх виручки від продажу напівпровідників до Китаю в обмін на ліцензії на експорт до Китаю деяких потужніших, але все ще урізаних версій їх технологій. Ця угода допоможе адміністрації Трампа зберегти домінування Америки у сфері штучного інтелекту, одночасно просуваючи важливі торгові переговори з Китаєм.

Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ11.08.25, 08:19 • 3579 переглядiв

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан, з яким Трамп уклав угоду в Овальному кабінеті минулого місяця, став постійним гостем у Білому домі, прагнучи просувати спільні інтереси. Хуан має зустрітися з Трампом під час його візиту до Великої Британії цього тижня.

CEO Nvidia прибув на зустріч з TSMC на тлі переговорів зі США щодо нового чіпа для Китаю22.08.25, 10:26 • 3428 переглядiв

Китай проти Nvidia

За даними видання, поки незрозуміло, чи покарає Китай Nvidia. Китайський регулятор ринку заявив, що проведе додаткове розслідування щодо компанії. Рішення про продовження розслідування було ухвалено після початкового розслідування, розпочатого у грудні.

Було встановлено, що Nvidia порушила умови умовного схвалення регулятором придбання ізраїльського розробника мікросхем Mellanox Technologies, йдеться у заяві Державного управління регулювання ринку Китаю, не надаючи додаткових подробиць. Китай схвалив це придбання у 2020 році.

Акції Nvidia (NVDA) упали на 1,4% на премаркеті після оголошення.

OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia05.09.25, 10:05 • 5215 переглядiв

Контекст

У квітні Білий дім заблокував експорт деяких чіпів штучного інтелекту до Китаю, включаючи чіпи Nvidia H20 та AMD MI308. Безпрецедентна угода з адміністрацією Трампа, яка була укладена минулого місяця, дозволяє компаніям отримувати експортні ліцензії для відновлення продажів цих чіпів у Китаї, повідомив CNN американський чиновник.

Nvidia випустила чіп H20 минулого року, щоб зберегти доступ на китайський ринок, на який припало 13% продажів компанії в 2024 році, в умовах експортного контролю США, запровадженого адміністрацією Байдена.

ШІ-гігант Nvidia став першою компанією з ринковою вартістю у $4 трлн10.07.25, 08:20 • 2107 переглядiв

Незважаючи на те, що Трамп минулого місяця відкрив постачання чіпів H20 до Китаю, поки незрозуміло, чи прийме їх Китай. Ці чіпи викликають побоювання щодо безпеки Китаю, як повідомив аккаунт у соціальних мережах, пов'язаний з китайськими державними ЗМІ, через кілька днів після оголошення Білого дому про дозвіл на продаж Китаю.

І Китай, у будь-якому випадку, з великою ймовірністю отримає доступ до чіпів на чорному ринку. Широко поширена думка, що чіпи H20 були використані для розробки DeepSeek, передової китайської моделі штучного інтелекту, яка вразила Кремнієву долину після свого запуску на початку цього року, що викликало побоювання, що Китай просунувся в області штучного інтелекту далі, ніж вважалося раніше.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Міністерство торгівлі США
Білий дім
Дональд Трамп
Велика Британія
Мадрид
Китай
Сполучені Штати Америки