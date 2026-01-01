США резко снизили пошлины на итальянскую пасту после переоценки

Министерство иностранных дел Италии заявило в четверг, что Соединенные Штаты резко снизили предложенные пошлины для нескольких итальянских производителей итальянской пасты после переоценки их деятельности в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В октябре Соединенные Штаты заявили, что 13 итальянских компаний по производству итальянской пасты столкнутся с дополнительной пошлиной в 92% - в дополнение к обычной ставке в 15% на большинство импорта ЕС - с января 2026 года, обвинив двух производителей, в частности, La Molisana и Garofalo, в продаже пасты по несправедливо низким ценам.

Однако, после пересмотра, Министерство торговли США снизило пошлину для La Molisana до 2,26%, тогда как ставка для Garofalo была установлена на уровне 13,98%, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Италии.

Остальные 11 производителей, которые не были отдельно рассмотрены в рамках пересмотра, столкнутся с пошлиной в 9,09%.

"Перерасчет пошлин является признаком того, что власти США признают конструктивную готовность наших компаний к сотрудничеству", - заявило министерство иностранных дел Италии.

Оно добавило, что полные выводы пересмотра США будут опубликованы 11 марта, и что министерство будет продолжать оказывать помощь затронутым компаниям в ближайшие недели.

Дополнение

Угроза введения пошлин на пасту, как пишет издание, "стала неприятным сюрпризом для премьер-министра Джорджи Мелони, которая надеялась, что ее тесные связи с президентом США Дональдом Трампом защитят итальянские компании от любых дополнительных пошлин".

По данным национального статистического агентства ISTAT, общий объем экспорта пасты из Италии в 2024 году составил более 4 миллиардов евро (4,7 миллиарда долларов). Рынок США для итальянских фирм оценивался почти в 800 миллионов долларов.

