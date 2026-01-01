Трамп отложил повышение пошлин на мебель, кухонные шкафы и туалетные столики

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и туалетные столики, ослабив темпы своих сборов, на фоне того, как недовольство избирателей уровнем цен продолжает расти, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Белый дом опубликовал информационный бюллетень по президентскому указу поздно в среду, пока Трамп проводил новогоднюю вечеринку в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Повышенные пошлины должны были вступить в силу в четверг, но теперь они вступят в силу 1 января 2027 года, согласно информационному бюллетеню.

В соответствии с сентябрьским указом, Трамп первоначально распорядился повысить пошлины на "некоторые виды мягкой деревянной продукции" с 25% до 30% с 1 января, а пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики - с 25% до 50%. Его указ в среду отложил это решение, и существующая 25-процентная пошлина остается в силе, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно информационному бюллетеню, США "продолжают вести продуктивные переговоры с торговыми партнерами для решения вопросов взаимности в сфере торговли и национальной безопасности в отношении импорта древесной продукции", что свидетельствует о том, что переговоры могут привести к соглашениям о дальнейшей отсрочке новых пошлин.

