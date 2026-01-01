$42.390.17
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 34742 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 42401 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 22286 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 23502 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 22399 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 21556 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24247 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20574 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18125 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16393 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
The New York Times

Трамп отложил повышение пошлин на мебель, кухонные шкафы и туалетные столики

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и туалетные столики до 1 января 2027 года. Это решение было принято на фоне роста недовольства избирателей уровнем цен, сохраняя существующую 25-процентную пошлину.

Трамп отложил повышение пошлин на мебель, кухонные шкафы и туалетные столики

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и туалетные столики, ослабив темпы своих сборов, на фоне того, как недовольство избирателей уровнем цен продолжает расти, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Белый дом опубликовал информационный бюллетень по президентскому указу поздно в среду, пока Трамп проводил новогоднюю вечеринку в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Повышенные пошлины должны были вступить в силу в четверг, но теперь они вступят в силу 1 января 2027 года, согласно информационному бюллетеню.

В соответствии с сентябрьским указом, Трамп первоначально распорядился повысить пошлины на "некоторые виды мягкой деревянной продукции" с 25% до 30% с 1 января, а пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики - с 25% до 50%. Его указ в среду отложил это решение, и существующая 25-процентная пошлина остается в силе, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно информационному бюллетеню, США "продолжают вести продуктивные переговоры с торговыми партнерами для решения вопросов взаимности в сфере торговли и национальной безопасности в отношении импорта древесной продукции", что свидетельствует о том, что переговоры могут привести к соглашениям о дальнейшей отсрочке новых пошлин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Новый год
Выборы в США
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Флорида