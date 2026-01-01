Трамп відклав підвищення мит на меблі, кухонні шафи та туалетні столики

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 33373 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 40647 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 21858 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 23136 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 22095 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 21431 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24154 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20530 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18097 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16370 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.1м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 9782 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 9500 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 10460 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 31823 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч00:38 • 6868 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 33347 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 28234 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 72047 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 71681 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 65140 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 4478 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 5534 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 28248 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 14590 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 21600 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

Трамп відклав підвищення мит на меблі, кухонні шафи та туалетні столики

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент США Дональд Трамп відклав підвищення мит на м'які меблі, кухонні шафи та туалетні столики до 1 січня 2027 року. Це рішення було прийнято на тлі зростання невдоволення виборців рівнем цін, зберігаючи існуюче 25-відсоткове мито.

Трамп відклав підвищення мит на меблі, кухонні шафи та туалетні столики

Президент США Дональд Трамп відклав підвищення мит на м’які меблі, кухонні шафи та туалетні столики, послабивши темпи своїх зборів, на тлі того, як невдоволення виборців рівнем цін продовжує зростати, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Білий дім опублікував інформаційний бюлетень щодо президентського указу пізно в середу, поки Трамп проводив новорічну вечірку у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Підвищені мита мали набути чинності у четвер, але тепер вони набудуть чинності 1 січня 2027 року, згідно з інформаційним бюлетенем.

Відповідно до вересневого указу, Трамп спочатку розпорядився підвищити мита на "деякі види м'якої дерев'яної продукції" з 25% до 30% з 1 січня, а мита на кухонні шафи та туалетні столики - з 25% до 50%. Його указ у середу відклав це рішення, і існуюче 25-процентне мито залишається чинним, повідомила пресслужба Білого дому.

Згідно з інформаційним бюлетенем, США "продовжують вести продуктивні переговори з торговельними партнерами для вирішення питань взаємності у сфері торгівлі та національної безпеки щодо імпорту деревної продукції", що свідчить про те, що переговори можуть призвести до угод про подальшу відстрочку нових мит.

IKEA підвищила ціни після введення мит Трампа на меблі18.10.25, 11:19 • 4165 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Новий рік
Вибори в США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Флорида