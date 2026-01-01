Трамп відклав підвищення мит на меблі, кухонні шафи та туалетні столики

Президент США Дональд Трамп відклав підвищення мит на м’які меблі, кухонні шафи та туалетні столики, послабивши темпи своїх зборів, на тлі того, як невдоволення виборців рівнем цін продовжує зростати, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Білий дім опублікував інформаційний бюлетень щодо президентського указу пізно в середу, поки Трамп проводив новорічну вечірку у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Підвищені мита мали набути чинності у четвер, але тепер вони набудуть чинності 1 січня 2027 року, згідно з інформаційним бюлетенем.

Відповідно до вересневого указу, Трамп спочатку розпорядився підвищити мита на "деякі види м'якої дерев'яної продукції" з 25% до 30% з 1 січня, а мита на кухонні шафи та туалетні столики - з 25% до 50%. Його указ у середу відклав це рішення, і існуюче 25-процентне мито залишається чинним, повідомила пресслужба Білого дому.

Згідно з інформаційним бюлетенем, США "продовжують вести продуктивні переговори з торговельними партнерами для вирішення питань взаємності у сфері торгівлі та національної безпеки щодо імпорту деревної продукції", що свідчить про те, що переговори можуть призвести до угод про подальшу відстрочку нових мит.

