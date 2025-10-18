$41.640.00
IKEA підвищила ціни після введення мит Трампа на меблі

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Шведська компанія IKEA підтвердила підвищення цін на меблі після введення меблевих мит президентом США Дональдом Трампом. Ціна на диван зросла з 849 до 899 доларів, а трипредметний дубовий спальний гарнітур подорожчав з 959 до 1049 доларів.

IKEA підвищила ціни після введення мит Трампа на меблі

Шведська компанія IKEA підтвердила підвищення цін на меблі після того, як набрали чинності меблеві мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Про це пише видання Axios, передає УНН.

Деталі

"IKEA підтвердила підвищення цін після того, як цього тижня набули чинності меблеві мита, запроваджені президентом Трампом", - пише видання.

Зазначається, що меблевий ритейлер підтвердив, що він "вніс деякі необхідні корективи в ціни через зростання витрат", не посилаючись прямо на тарифи.

"Доступність залишається головним пріоритетом для IKEA, особливо під час економічної невизначеності", - заявили в компанії.

Видання додає, що ціна на диван цієї компанії зросла з 849 доларів у серпні до 899 доларів, згідно з архівними сторінками веб-сайту. Ціна на трипредметний дубовий спальний гарнітур зросла з 959 до 1049 доларів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення великих нових мит на імпорт деревини та дерев’яних виробів, включно з пиломатеріалами – 10% та кухонними шафами та м’якими меблями – 25%. Ці заходи можуть вплинути на зростання цін на житло та меблі, які й так різко подорожчали останнім часом.

Юлія Шрамко

