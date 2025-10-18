IKEA повысила цены после введения пошлин Трампа на мебель

Шведская компания IKEA подтвердила повышение цен на мебель после того, как вступили в силу мебельные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.

Детали

"IKEA подтвердила повышение цен после того, как на этой неделе вступили в силу мебельные пошлины, введенные президентом Трампом", - пишет издание.

Отмечается, что мебельный ритейлер подтвердил, что он "внес некоторые необходимые коррективы в цены из-за роста затрат", не ссылаясь прямо на тарифы.

"Доступность остается главным приоритетом для IKEA, особенно во время экономической неопределенности", - заявили в компании.

Издание добавляет, что цена на диван этой компании выросла с 849 долларов в августе до 899 долларов, согласно архивным страницам веб-сайта. Цена на трехпредметный дубовый спальный гарнитур выросла с 959 до 1049 долларов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы – 10% и кухонные шкафы и мягкую мебель – 25%. Эти меры могут повлиять на рост цен на жилье и мебель, которые и так резко подорожали в последнее время.