США різко зменшили мита на італійську пасту після переоцінки

Міністерство закордонних справ Італії повідомило про різке зниження США запропонованих мит для італійських виробників пасти. Перегляд ставок відбувся після звинувачень у продажу за несправедливо низькими цінами, що торкнулося La Molisana та Garofalo.
Міністерство закордонних справ Італії заявило в четвер, що Сполучені Штати різко знизили запропоновані мита для кількох італійських виробників італійської пасти після переоцінки їхньої діяльності в США, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У жовтні Сполучені Штати заявили, що 13 італійських компаній з виробництва італійської пасти зіткнуться з додатковим митом у 92% - на додаток до звичайної ставки у 15% на більшість імпорту ЄС - з січня 2026 року, звинувативши двох виробників, зокрема, La Molisana та Garofalo, у продажу пасти за несправедливо низькими цінами.
Однак, після перегляду, Міністерство торгівлі США знизило мито для La Molisana до 2,26%, тоді як ставка для Garofalo була встановлена на рівні 13,98%, ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Італії.
Решта 11 виробників, які не були окремо розглянуті в межах перегляду, зіткнуться з митом у 9,09%.
"Перерахунок мит є ознакою того, що влада США визнає конструктивну готовність наших компаній до співпраці", - заявило міністерство закордонних справ Італії.
Воно додало, що повні висновки перегляду США будуть опубліковані 11 березня, і що міністерство продовжуватиме надавати допомогу компаніям, які зачепило, у найближчі тижні.
Доповнення
Загроза запровадження мит на пасту, як пише видання, "стала неприємним сюрпризом для прем'єр-міністра Джорджі Мелоні, яка сподівалася, що її тісні зв'язки з президентом США Дональдом Трампом захистять італійські компанії від будь-яких додаткових мит".
За даними національного статистичного агентства ISTAT, загальний обсяг експорту пасти з Італії у 2024 році становив понад 4 мільярди євро (4,7 мільярда доларів). Ринок США для італійських фірм оцінювався майже в 800 мільйонів доларів.
