США різко зменшили мита на італійську пасту після переоцінки

Міністерство закордонних справ Італії заявило в четвер, що Сполучені Штати різко знизили запропоновані мита для кількох італійських виробників італійської пасти після переоцінки їхньої діяльності в США, пише УНН з посиланням на Reuters.

У жовтні Сполучені Штати заявили, що 13 італійських компаній з виробництва італійської пасти зіткнуться з додатковим митом у 92% - на додаток до звичайної ставки у 15% на більшість імпорту ЄС - з січня 2026 року, звинувативши двох виробників, зокрема, La Molisana та Garofalo, у продажу пасти за несправедливо низькими цінами.

Однак, після перегляду, Міністерство торгівлі США знизило мито для La Molisana до 2,26%, тоді як ставка для Garofalo була встановлена ​​на рівні 13,98%, ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Італії.

Решта 11 виробників, які не були окремо розглянуті в межах перегляду, зіткнуться з митом у 9,09%.

"Перерахунок мит є ознакою того, що влада США визнає конструктивну готовність наших компаній до співпраці", - заявило міністерство закордонних справ Італії.

Воно додало, що повні висновки перегляду США будуть опубліковані 11 березня, і що міністерство продовжуватиме надавати допомогу компаніям, які зачепило, у найближчі тижні.

Загроза запровадження мит на пасту, як пише видання, "стала неприємним сюрпризом для прем'єр-міністра Джорджі Мелоні, яка сподівалася, що її тісні зв'язки з президентом США Дональдом Трампом захистять італійські компанії від будь-яких додаткових мит".

За даними національного статистичного агентства ISTAT, загальний обсяг експорту пасти з Італії у 2024 році становив понад 4 мільярди євро (4,7 мільярда доларів). Ринок США для італійських фірм оцінювався майже в 800 мільйонів доларів.

