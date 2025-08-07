$41.610.07
Трамп инициирует новую перепись населения США без учета нелегальных иммигрантов

Киев • УНН

 734 просмотра

Дональд Трамп поручил Министерству торговли начать работу над новой переписью населения США, которая будет исключать иммигрантов без документов. Это предложение является отходом от давней практики, поскольку исторически учитывались все жители независимо от иммиграционного статуса.

Трамп инициирует новую перепись населения США без учета нелегальных иммигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг в социальных сетях, что поручил Министерству торговли начать работу над новой переписью населения США, которая исключает иммигрантов без документов из подсчета населения, пишет УНН.

Детали

"Я поручил нашему Министерству торговли немедленно начать работу над новой и очень точной переписью, основанной на современных фактах и цифрах и, что важно, с использованием результатов и информации, полученных во время президентских выборов 2024 года", - написал Трамп в сообщении Truth Social.

"Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, не будут учтены во время переписи", - подчеркнул Трамп.

Как отмечает CNN, предложение Трампа знаменует собой резкий отход от давней практики переписи населения в США. В опросе исторически учитывались все жители независимо от иммиграционного статуса.

Это заявление также появилось на фоне растущего давления со стороны Белого дома на штаты, возглавляемые республиканцами, "перерисовать" карты Конгресса таким образом, чтобы это могло укрепить Республиканскую партию накануне промежуточных выборов 2026 года, пишет CNN.

Конституция США обязывает проводить национальную перепись населения каждые десять лет для определения представительства в Конгрессе, а на веб-сайте переписи указано, что она "разработана для подсчета каждого жителя Соединенных Штатов".

Трамп, как отмечается, ранее пытался изменить перепись населения в 2020 году во время своего первого срока, неоднократно заявляя, что будет продолжать борьбу за включение вопроса о гражданстве в перепись 2020 года, несмотря на то, что Верховный суд США блокировал эти усилия.

После этого Трамп отступил от своих усилий, вместо этого попросив правительственные учреждения предоставить записи, которые могли бы определить количество граждан без непосредственного опроса переписчиков.

Юлия Шрамко

