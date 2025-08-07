Трамп ініціює новий перепис населення США без урахування нелегальних іммігрантів
Київ • УНН
Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі розпочати роботу над новим переписом населення США, який виключатиме іммігрантів без документів. Ця пропозиція є відходом від давньої практики, оскільки історично враховувалися всі жителі незалежно від імміграційного статусу.
Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер у соціальних мережах, що доручив Міністерству торгівлі розпочати роботу над новим переписом населення США, який виключає іммігрантів без документів з підрахунку населення, пише УНН.
Деталі
"Я доручив нашому Міністерству торгівлі негайно розпочати роботу над новим та дуже точним переписом, заснованим на сучасних фактах і цифрах і, що важливо, з використанням результатів та інформації, отриманих під час президентських виборів 2024 року", - написав Трамп у дописі Truth Social.
"Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, не будуть враховані під час перепису", - наголосив Трамп.
Як зазначає CNN, пропозиція Трампа знаменує собою різкий відхід від давньої практики перепису населення у США. В опитуванні історично враховувалися всі жителі незалежно від імміграційного статусу.
Ця заява також з'явилася на тлі зростаючого тиску з боку Білого дому на штати, очолювані республіканцями, "перемалювати" карти Конгресу таким чином, щоб це могло зміцнити Республіканську партію напередодні проміжних виборів 2026 року, пише CNN.
Конституція США зобов'язує проводити національний перепис населення кожні десять років для визначення представництва в Конгресі, а на вебсайті перепису зазначено, що він "розроблений для підрахунку кожного жителя Сполучених Штатів".
Трамп, як зазначається, раніше намагався змінити перепис населення у 2020 році під час свого першого терміну, неодноразово заявляючи, що продовжуватиме боротьбу за включення питання про громадянство до перепису 2020 року, попри те, що Верховний суд США блокував ці зусилля.
Після цього Трамп відступив від своїх зусиль, натомість попросивши урядові установи надати записи, які могли б визначити кількість громадян без безпосереднього опитування переписувачів.
Суд США заблокував Трампу припинення програми прийому мігрантів з України29.05.25, 12:45 • 17719 переглядiв