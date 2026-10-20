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От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по Украине

Киев • УНН

 • 13145 просмотра

Полтава, Богуславщина и Луцк предлагают насыщенные путешествия на 2–3 дня. В маршрутах сочетаются история, природа, культура и гастрономия.

От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по Украине

Когда рабочие будни изнуряют, а полноценный отпуск еще ждёт своего времени, лучшим решением становится короткий перезагрузочный уикенд. Путешествия на 2–3 дня позволяют сменить обстановку, получить новые впечатления и вернуться к повседневным делам с новыми силами. Для этого не обязательно планировать сложные маршруты за границу или тратить деньги на длительные перелёты. В Украине есть множество удивительных уголков, которые идеально подходят для формата «тур выходного дня», УНН расскажет о замечательных вариантах коротких путешествий.

Полтава и Опошня

Полтавщина традиционно ассоциируется с классической литературой, однако сегодня это регион, который динамично развивает культурный туризм, сохраняет уникальную архитектуру и предлагает один из самых интересных гастрономических опытов в Украине. Поездка сюда удобна как железнодорожным транспортом, так и на автомобиле.

Сердцем города является Круглая площадь среди зданий в стиле классицизма и Корпусного сада. Обязательно прогуляйтесь по пешеходной улице Соборности к Ивановой горе, откуда открывается панорамный вид на Ворсклу и Крестовоздвиженский монастырь. Рядом расположены ротонда и усадьба Ивана Котляревского.

Обратите внимание на здание Полтавского земства, ныне Краеведческий музей, построенное по проекту Василия Кричевского. Оно является ярким образцом украинского архитектурного модерна с уникальными изразцами, майоликой и резными деталями.

В 40 километрах от Полтавы расположен посёлок Опошня, известный на весь мир своим Национальным музеем-заповедником украинского гончарства. Здесь можно не только увидеть масштабную коллекцию керамических скульптур под открытым небом, но и принять участие в мастер-классе и собственноручно слепить кувшин или свистульку.

Путешествие на Полтавщину невозможно без местной кухни. Закажите настоящие полтавские галушки, шпундру, кашу-каша́ну и, конечно, миргородское сало, которому посвящены целые фестивали.

Богуславщина и Коростышевский каньон

Если ваша цель — максимальная перезагрузка на природе, шум воды и скалистые пейзажи без необходимости ехать в далёкие Карпаты

В самом центре старинного городка Богуслав река Рось пробивает себе путь сквозь массивные розовые и серые гранитные скалы возрастом более 2 миллиардов лет. Это живописное место с островами, порогами и природными «ваннами», где местные жители и туристы любят отдыхать в тёплое время года.

В нескольких часах езды расположены известные коростышевские локации — бывшие гранитные карьеры, затопленные подземными источниками. Они окружены высокими скалами и сосновым лесом. Это идеальное место для пикника, вечерних костров, любителей фотографии и сап-бординга.

Это отличный выбор для автопутешествия с друзьями или семьёй, пеших прогулок по лесным тропам и лёгкого кемпинга.

Луцк и Олыка

Волынь предлагает погрузиться в богатую историю Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Луцк — это компактный, очень зелёный и комфортный город, который прекрасно подходит для двухдневного пешего путешествия.

Один из наиболее сохранившихся замков Украины XIV века — это замок Любарта. Уверенно поднимитесь на Въездную башню, чтобы увидеть панораму Старого города, посетите единственный в Украине Музей колоколов и осмотрите древние замковые стены.

Место, которое действительно стоит посетить, — это вход и подземелья костёла Святых Петра и Павла. Спросите об экскурсии по подземельям старого иезуитского коллегиума, где сохранились трёхуровневые подземные комплексы с древними захоронениями, тюремными камерами и подземными ходами.

Дом скульптора Николая Голованя, также известный как «Луцкий дом с химерами», — нетипичная локация на берегу реки Стырь, украшенная сотнями каменных барельефов, скульптур и скульптурных композиций в стиле модерн и барокко.

В 40 километрах от Луцка расположен посёлок Олыка — родовое гнездо князей Радзивиллов. Здесь стоит увидеть величественный замок Радзивиллов с фортификационными валами и коллегиальный костёл Святой Троицы, который является роскошным образцом барочной архитектуры.

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления28.08.26, 17:45 • 135462 просмотра

Александра Месенко

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