“Це діти ліпили чи наркомани” - у Полтаві з'явився пам’ятник Шексіпру і одразу викликав бурхливу реакцію у соцмережах
Київ • УНН
Пам’ятник відкрили в ботанічному саду Полтави разом із сонячним годинником. Скульптура одразу викликала бурхливі й глузливі реакції в соцмережах.
У Полтаві відкрили перший в Україні памʼятник відомому англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Пам’ятник одразу викликав бурхливе обговорення у соцмережах, передає УНН.
Сьогодні у Ботанічному саду ПНПУ імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Також у саду встановили та відкрили сонячний годинник. За словами організаторів, це перший в Україні пам’ятник Вільяму Шекспіру
Як розповів автор пам’ятника скульптор Ярослав Шкарупа, достеменно невідомо, як виглядав англійський письменник, тому робив пам’ятник з п’яти ескізів.
Робив одне, щоб було схоже, по картинках важкувато робити а в принципі зробив я його за 7 днів. Взагалі в кайф, я дуже люблю над людьми працювати. Зараз в мене замовлення мультяшні, ящірки, гномики, слоники - воно вже набридло, а от над людьми - це реально кайф. Не те, що пишаюся, а просто задоволений, що буду перший, хотілося його зробити в повний зріст
Додамо
Зовнішній вигляд пам’ятника викликав одразу реакцію соцмереж. Після виходу репортажу користувачі активно обговорювали скульптуру, серед коментарів траплялися й глузливі:
- Це діти ліпили молодших класів, чи наркомани?
- Я вибачаюсь то є Шекспір? Серйозно? Чи я то робота?
- А руки де? Скульптор побоявся зліпити, щоб в морду не дав?
- У Полтаві не перестають дивувати, одне краще другого, то плівку намотали біля альтанки, то зварганили тулуб непонятно чий.
- Виглядає так, наче леніна в Шекспіра переробили.
Народний депутат Максим Бужанський написав: "Не знаю, як вам, а мені цей полтавський "Шексір" дуже сподобався. Нагадує знаменитий епізод із "Дванадцяти стільців", коли Остап Бендер мав вирізати з картону фігуру сіяча, який розкидає облігації державної позики. Є щось спільне у стилістиці, чи не так? З нетерпінням чекаю на результати "Тисячовесни", думаю, там буде багато подібних родзинок, але вже в кінематографі".
Письменник Володимир Арєнєв написав: "Коли ти Джек Ніколсон і все своє життя мріяв про невеличке погруддя у Полтаві, але сказали, що в планах лише пам'ятник Шекспіру".
Нагадаємо
Після прибирання мішків із піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє фахівці провели детальне обстеження пам’ятки культурної спадщини. Попередній висновок фахівців - значних пошкоджень пам’ятника не зафіксовано.