“Це діти ліпили чи наркомани” - у Полтаві з'явився пам’ятник Шексіпру і одразу викликав бурхливу реакцію у соцмережах

У Полтаві відкрили перший в Україні памʼятник відомому англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Пам’ятник одразу викликав бурхливе обговорення у соцмережах, передає УНН.

Сьогодні у Ботанічному саду ПНПУ імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Також у саду встановили та відкрили сонячний годинник. За словами організаторів, це перший в Україні пам’ятник Вільяму Шекспіру

Як розповів автор пам’ятника скульптор Ярослав Шкарупа, достеменно невідомо, як виглядав англійський письменник, тому робив пам’ятник з п’яти ескізів.

Робив одне, щоб було схоже, по картинках важкувато робити а в принципі зробив я його за 7 днів. Взагалі в кайф, я дуже люблю над людьми працювати. Зараз в мене замовлення мультяшні, ящірки, гномики, слоники - воно вже набридло, а от над людьми - це реально кайф. Не те, що пишаюся, а просто задоволений, що буду перший, хотілося його зробити в повний зріст