"Это дети лепили или наркоманы" — в Полтаве появился памятник Шекспиру и сразу вызвал бурную реакцию в соцсетях

В Полтаве открыли первый в Украине памятник известному английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Памятник сразу вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, передаёт УНН.

Сегодня в Ботаническом саду ПНПУ имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Также в саду установили и открыли солнечные часы. По словам организаторов, это первый в Украине памятник Уильяму Шекспиру

Как рассказал автор памятника, скульптор Ярослав Шкарупа, доподлинно неизвестно, как выглядел английский писатель, поэтому он создавал памятник по пяти эскизам.

Делал одно, чтобы было похоже, по картинкам тяжеловато делать, а в принципе сделал я его за 7 дней. Вообще в кайф, я очень люблю над людьми работать. Сейчас у меня заказы мультяшные, ящерки, гномики, слоники — это уже надоело, а вот над людьми — это реально кайф. Не то чтобы горжусь, а просто доволен, что буду первым, хотелось его сделать в полный рост