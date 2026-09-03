"Это дети лепили или наркоманы" — в Полтаве появился памятник Шекспиру и сразу вызвал бурную реакцию в соцсетях
Киев • УНН
Памятник открыли в ботаническом саду Полтавы вместе с солнечными часами. Скульптура сразу вызвала бурные и насмешливые реакции в соцсетях.
В Полтаве открыли первый в Украине памятник известному английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Памятник сразу вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, передаёт УНН.
Сегодня в Ботаническом саду ПНПУ имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Также в саду установили и открыли солнечные часы. По словам организаторов, это первый в Украине памятник Уильяму Шекспиру
Как рассказал автор памятника, скульптор Ярослав Шкарупа, доподлинно неизвестно, как выглядел английский писатель, поэтому он создавал памятник по пяти эскизам.
Делал одно, чтобы было похоже, по картинкам тяжеловато делать, а в принципе сделал я его за 7 дней. Вообще в кайф, я очень люблю над людьми работать. Сейчас у меня заказы мультяшные, ящерки, гномики, слоники — это уже надоело, а вот над людьми — это реально кайф. Не то чтобы горжусь, а просто доволен, что буду первым, хотелось его сделать в полный рост
Добавим
Внешний вид памятника сразу вызвал реакцию в социальных сетях. После выхода репортажа пользователи активно обсуждали скульптуру, среди комментариев встречались и насмешливые:
- Это дети лепили из младших классов или наркоманы?
- Я извиняюсь, это Шекспир? Серьёзно? Или это я робот?
- А руки где? Скульптор побоялся слепить, чтобы по морде не дал?
- В Полтаве не перестают удивлять: одно лучше другого — то плёнку намотали возле беседки, то сварганили туловище непонятно чьё.
- Выглядит так, будто Ленина переделали в Шекспира.
Народный депутат Максим Бужанский написал: "Не знаю, как вам, а мне этот полтавский "Шексир" очень понравился. Напоминает знаменитый эпизод из "Двенадцати стульев", когда Остап Бендер должен был вырезать из картона фигуру сеятеля, который разбрасывает облигации государственного займа. Есть что-то общее в стилистике, не так ли? С нетерпением жду результатов "Тысячевесны", думаю, там будет много подобных изюминок, но уже в кинематографе".
Писатель Владимир Ареньев написал: "Когда ты Джек Николсон и всю свою жизнь мечтал о небольшом бюсте в Полтаве, но сказали, что в планах лишь памятник Шекспиру".
Напомним
После уборки мешков с песком вокруг памятника Дюку де Ришельё специалисты провели детальное обследование памятника культурного наследия. Предварительный вывод специалистов — значительных повреждений памятника не зафиксировано.