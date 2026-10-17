У Полтаві дрон влучив у приватні будинки: загинула людина, є поранені
Київ • УНН
У Полтаві внаслідок влучання ворожого БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки.
У Полтаві увечері у суботу, 17 жовтня, ворожий БпЛА влучив у район приватних житлових будинків. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.
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За його словами, відомо про одну загиблу людину, ще двоє отримали травми.
Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється
Він закликав мешканців Полтави та області до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.
Нагадаємо
15 жовтня у Полтаві внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них 38-річний чоловік, який зазнав травм середньої тяжкості. Також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.
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