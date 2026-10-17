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The Guardian
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У Полтаві дрон влучив у приватні будинки: загинула людина, є поранені

Київ • УНН

 • 694 перегляди

У Полтаві внаслідок влучання ворожого БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки.

У Полтаві дрон влучив у приватні будинки: загинула людина, є поранені

У Полтаві увечері у суботу, 17 жовтня, ворожий БпЛА влучив у район приватних житлових будинків. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відомо про одну загиблу людину, ще двоє отримали травми.

Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється

- констатував Дяківнич.

Він закликав мешканців Полтави та області до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо

15 жовтня у Полтаві внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них 38-річний чоловік, який зазнав травм середньої тяжкості. Також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.

Російська атака зруйнувала сортувальний термінал Нової пошти у Полтаві31.07.26, 23:23 • 3774 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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