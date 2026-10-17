В Полтаве дрон попал в частные дома: погиб человек, есть раненые
Киев • УНН
В Полтаве в результате попадания вражеского БПЛА погиб человек, ещё двое пострадали. Повреждены четыре частных дома.
В Полтаве вечером в субботу, 17 октября, вражеский БПЛА попал в район частных жилых домов. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует УНН.
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По его словам, известно об одном погибшем, ещё двое получили травмы.
Повреждены 4 частных дома. Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется
Он призвал жителей Полтавы и области до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.
Напомним
15 октября в Полтаве в результате российской атаки пострадали трое людей, среди них 38-летний мужчина, получивший травмы средней степени тяжести. Также повреждены здание школы, многоквартирный и три частных дома, административное здание и четыре автомобиля.
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