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162 голоси "за": Україну обрали до Ради ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 2560 перегляди

Генасамблея ООН обрала Україну до Ради з прав людини. Рішення підтримали 162 держави на тлі російської агресії.

162 голоси "за": Україну обрали до Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй обрала Україну до складу Ради з прав людини. Про це повідомило Постійне представництво України в ООН, передає УНН.

Деталі

Постійний представник України Андрій Мельник зазначив: 162 країни схвалили це рішення.

Це є справжній прорив, без жодного перебільшення. Це - справжній рекорд підтримки в ООН, над яким наша - невеличка, але професійна - дипломатична команда працювала понад рік. Рада з прав людини є головною інституцією всієї системи ООН, яка забезпечує захист прав людини у світі

 - йдеться в заяві Мельника.

Посол додав: Україна готова зробити свій вагомий внесок у цю справу, особливо в контексті російської агресії.

Ми щиро дякуємо всім 162 державам-членам ООН, які нас сьогодні підтримали

- резюмував він.

Нагадаємо

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник заявив, що Україна готова до прямих переговорів з росією для забезпечення справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН, проте терпіння Києва не безмежне.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Київ