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Що святкують 24 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

24 жовтня відзначають День ООН, дні розвитку та боротьби з поліомієлітом. Також починається Тиждень роззброєння і вшановують святих.

Що святкують 24 жовтня в Україні та світі

24 жовтня у світі відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації про розвиток та Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. У церковному календарі за новим стилем вшановують ікону Божої Матері "Всіх скорботних Радість", а за старим стилем згадують святого апостола від 70-ти Пилипа, пише УНН.

Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (United Nations Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 1947 році та рекомендована як державне свято для країн-членів у 1971 році. Дата присвячена набранню чинності Статутом ООН 24 жовтня 1945 року після його ратифікації більшістю підписантів, зокрема п'ятьма постійними членами Ради Безпеки.

День закріплює відданість світової спільноти цілям підтримання міжнародного миру, захисту прав людини, розвитку міжнародного права та подолання глобальних економічних і гуманітарних криз.

Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day)

Започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1972 році. Дата обрана не випадково: вона збігається з Днем ООН та датою прийняття у 1970 році Стратегії міжнародного розвитку на Друге Десятиліття ООН.

Головна мета дня - привернення уваги світової громадської думки до проблем розвитку, зміцнення міжнародного співробітництва, поширення інформації про глобальні економічні дисбаланси та роль цифрових технологій і засобів масової інформації у розв'язанні соціальних завдань.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом (World Polio Day)

Дата започаткована міжнародною організацією Rotary International на честь дня народження Джонаса Солка - американського вірусолога та імунолога, який створив першу успішну інактивовану вакцину проти поліомієліту.

Подія підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Глобальною ініціативою з ліквідації поліомієліту і має на меті мобілізацію ресурсів для повної ерадикації поліовірусу на планеті шляхом охоплення дітей масовою вакцинацією.

Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії24.10.25, 15:52 • 32528 переглядiв

Тиждень роззброєння (Disarmament Week)

Річна міжнародна ініціатива ООН, що розпочинається 24 жовтня у день заснування Організації, як це було зафіксовано у Заключному документі Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї з роззброєння 1978 року.

Тиждень покликаний інформувати суспільство про загрози гонки озброєнь, популяризувати контроль над ядерними, хімічними та звичайними озброєннями, а також сприяти процесам деіскалації військових конфліктів у світі.

Всесвітній день кенгуру (World Kangaroo Day)

Природоохоронна дата, започаткована екологічними організаціями та захисниками тварин для привернення уваги до унікальних сумчастих ссавців Австралії.

День наголошує на важливості збереження природних екосистем, захисту кенгуру від комерційного відстрілу, загрози лісових пожеж та руйнування ареалів їхнього проживання внаслідок діяльності людини.

Австралійка прихистила 20 кенгуру у вітальні під час лісових пожеж30.12.24, 19:23 • 28218 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого мученика Арефи та з ним 4299 мучеників - правителя арабського міста Негран, який разом із містянами-християнами постраждав за віру від юдейського царя Ду Наваса.

Також цього дня згадують преподобних Арефу, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських - подвижників Києво-Печерської лаври, які уславилися молитвами, покорою та суворим аскетичним життям.

Окрім того, звершується святкування на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", до якої віряни звертаються з молитвами про зцілення від хвороб, розраду у скорботах та захист від бід.  

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Пилипа - одного з перших семи дияконів Єрусалимської церкви, проповідника в Самарії, який хрестив вельможу ефіопської цариці й завершив свій святительський шлях єпископом у Тралах.

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Олександра Месенко

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