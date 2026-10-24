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Что празднуют 24 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

24 октября отмечают День ООН, дни развития и борьбы с полиомиелитом. Также начинается Неделя разоружения и чествуют святых.

Что празднуют 24 октября в Украине и мире

24 октября в мире отмечают Международный день Организации Объединённых Наций, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом. В церковном календаре по новому стилю чтут икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость", а по старому стилю вспоминают святого апостола от 70-ти Филиппа, пишет УНН.

Международный день Организации Объединённых Наций (United Nations Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 1947 году и рекомендованная как государственный праздник для стран-членов в 1971 году. Дата посвящена вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года после его ратификации большинством подписантов, в частности пятью постоянными членами Совета Безопасности.

День закрепляет приверженность мирового сообщества целям поддержания международного мира, защиты прав человека, развития международного права и преодоления глобальных экономических и гуманитарных кризисов.

Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)

Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Дата выбрана не случайно: она совпадает с Днём ООН и датой принятия в 1970 году Стратегии международного развития на Второе десятилетие ООН.

Главная цель дня — привлечь внимание мировой общественности к проблемам развития, укрепить международное сотрудничество, распространять информацию о глобальных экономических дисбалансах и роли цифровых технологий и средств массовой информации в решении социальных задач.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)

Дата учреждена международной организацией Rotary International в честь дня рождения Джонаса Солка — американского вирусолога и иммунолога, создавшего первую успешную инактивированную вакцину против полиомиелита.

Мероприятие поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита и направлено на мобилизацию ресурсов для полной эрадикации полиовируса на планете путём охвата детей массовой вакцинацией.

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Неделя разоружения (Disarmament Week)

Ежегодная международная инициатива ООН, которая начинается 24 октября, в день основания Организации, как это было зафиксировано в Заключительном документе Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению 1978 года.

Неделя призвана информировать общество об угрозах гонки вооружений, популяризировать контроль над ядерными, химическими и обычными вооружениями, а также содействовать процессам деэскалации военных конфликтов в мире.

Всемирный день кенгуру (World Kangaroo Day)

Природоохранная дата, учреждённая экологическими организациями и защитниками животных для привлечения внимания к уникальным сумчатым млекопитающим Австралии.

День подчёркивает важность сохранения природных экосистем, защиты кенгуру от коммерческого отстрела, угрозы лесных пожаров и разрушения ареалов их обитания вследствие деятельности человека.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память святого мученика Арефы и с ним 4299 мучеников — правителя арабского города Неграна, который вместе с горожанами-христианами пострадал за веру от иудейского царя Ду Наваса.

Также в этот день вспоминают преподобных Арефу, Сисоя и Феофила, затворников Печерских — подвижников Киево-Печерской лавры, прославившихся молитвами, смирением и суровой аскетической жизнью.

Кроме того, совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", к которой верующие обращаются с молитвами об исцелении от болезней, утешении в скорбях и защите от бед.  

 По старому календарю верующие чтут память святого апостола от 70-ти Филиппа — одного из первых семи диаконов Иерусалимской церкви, проповедника в Самарии, который крестил вельможу эфиопской царицы и завершил свой святительский путь епископом в Траллах.

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Александра Месенко

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