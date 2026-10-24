Что празднуют 24 октября в Украине и мире
Киев • УНН
24 октября отмечают День ООН, дни развития и борьбы с полиомиелитом. Также начинается Неделя разоружения и чествуют святых.
24 октября в мире отмечают Международный день Организации Объединённых Наций, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом. В церковном календаре по новому стилю чтут икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость", а по старому стилю вспоминают святого апостола от 70-ти Филиппа, пишет УНН.
Международный день Организации Объединённых Наций (United Nations Day)
Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 1947 году и рекомендованная как государственный праздник для стран-членов в 1971 году. Дата посвящена вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года после его ратификации большинством подписантов, в частности пятью постоянными членами Совета Безопасности.
День закрепляет приверженность мирового сообщества целям поддержания международного мира, защиты прав человека, развития международного права и преодоления глобальных экономических и гуманитарных кризисов.
Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)
Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Дата выбрана не случайно: она совпадает с Днём ООН и датой принятия в 1970 году Стратегии международного развития на Второе десятилетие ООН.
Главная цель дня — привлечь внимание мировой общественности к проблемам развития, укрепить международное сотрудничество, распространять информацию о глобальных экономических дисбалансах и роли цифровых технологий и средств массовой информации в решении социальных задач.
Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)
Дата учреждена международной организацией Rotary International в честь дня рождения Джонаса Солка — американского вирусолога и иммунолога, создавшего первую успешную инактивированную вакцину против полиомиелита.
Мероприятие поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита и направлено на мобилизацию ресурсов для полной эрадикации полиовируса на планете путём охвата детей массовой вакцинацией.
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии24.10.25, 15:52 • 32528 просмотров
Неделя разоружения (Disarmament Week)
Ежегодная международная инициатива ООН, которая начинается 24 октября, в день основания Организации, как это было зафиксировано в Заключительном документе Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению 1978 года.
Неделя призвана информировать общество об угрозах гонки вооружений, популяризировать контроль над ядерными, химическими и обычными вооружениями, а также содействовать процессам деэскалации военных конфликтов в мире.
Всемирный день кенгуру (World Kangaroo Day)
Природоохранная дата, учреждённая экологическими организациями и защитниками животных для привлечения внимания к уникальным сумчатым млекопитающим Австралии.
День подчёркивает важность сохранения природных экосистем, защиты кенгуру от коммерческого отстрела, угрозы лесных пожаров и разрушения ареалов их обитания вследствие деятельности человека.
Австралийка приютила 20 кенгуру в гостиной во время лесных пожаров30.12.24, 19:23 • 28218 просмотров
По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память святого мученика Арефы и с ним 4299 мучеников — правителя арабского города Неграна, который вместе с горожанами-христианами пострадал за веру от иудейского царя Ду Наваса.
Также в этот день вспоминают преподобных Арефу, Сисоя и Феофила, затворников Печерских — подвижников Киево-Печерской лавры, прославившихся молитвами, смирением и суровой аскетической жизнью.
Кроме того, совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", к которой верующие обращаются с молитвами об исцелении от болезней, утешении в скорбях и защите от бед.
По старому календарю верующие чтут память святого апостола от 70-ти Филиппа — одного из первых семи диаконов Иерусалимской церкви, проповедника в Самарии, который крестил вельможу эфиопской царицы и завершил свой святительский путь епископом в Траллах.
"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 9609 просмотров