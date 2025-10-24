$41.900.14
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Охват прививками от полиомиелита в Европейском регионе достиг самого низкого уровня с 2017 года, оставив около 450 000 младенцев уязвимыми. Полиовирус остается эндемичным в нескольких странах Азии, что создает риск для Европы.

Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии

Охват прививками от полиомиелита в Европейском регионе, по данным последней годовой статистики ВОЗ, находится на самом низком уровне с 2017 года. В то же время в нескольких странах Азии полиовирус остается эндемичным, что подчеркивает его опасность и для стран Европы.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе в пятницу, 24 октября, предупредило о постоянных пробелах в охвате вакцинацией против полиомиелита в регионе. В прошлом году охват вакцинацией от полиомиелита в Европе и Центральной Азии снизился, из-за чего около 450 000 младенцев остались уязвимыми перед этим высокозаразным заболеванием, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Хотя с 2002 года регион был объявлен свободным от полиомиелита, но усилия по глобальной ликвидации и поддержанию статуса на нужном уровне не наблюдаются длительное время.

В 2024 году в Европейском регионе зафиксирован самый низкий с 2017 года уровень охвата прививками от полиомиелита. Речь идет о 53 странах Европы и Центральной Азии. Этот уровень составляет 93%.

В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка17.08.24, 03:47 • 25027 просмотров

На фоне тревожного общего снижения рутинной детской иммунизации, а также того, что полиовирус присутствует в Афганистане и Пакистане (единственных странах, где он остается эндемичным), — это тревожный знак. Всегда есть риск, что случаи будут завозиться из этих более далеких азиатских стран в Европу. А при пробелах в вакцинации вирус начнет распространяться среди непривитых.

Напомним

В Украину в качестве гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ в апреле 2025 года прибыли 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ).

США прекратили финансирование программ против полиомиелита, ВИЧ и малярии по всему миру: какие программы закрыли28.02.25, 10:00 • 30131 просмотр

Игорь Тележников

ЗдоровьеНовости Мира
благотворительность
Всемирная организация здравоохранения
ЮНИСЕФ
Афганистан
Азия
Европа
Украина
Пакистан