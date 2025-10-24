Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Київ • УНН
Охоплення щепленнями від поліомієліту в Європейському регіоні досягло найнижчого рівня з 2017 року, залишивши близько 450 000 немовлят вразливими. Поліовірус залишається ендемічним у кількох країнах Азії, що створює ризик для Європи.
Охоплення щепленнями від поліомієліту у Європейському регіоні, за даними останньої річної статистики ВООЗ, на найнижчому рівні з 2017 року. Водночас у кількох країнах Азії полівірус залишається ендемічним, що підкреслює його небезпеку для країн Європи також.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі у п'ятницю, 24 жовтня попередило про постійні прогалини в охопленні вакцинацією проти поліомієліту в регіоні. Минулого року охоплення вакцинацією від поліомієліту в Європі та Центральній Азії знизилося, через що близько 450 000 немовлят залишилися вразливими перед цим високозаразним захворюванням, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Хоча з 2002 року регіон був оголошений вільним від поліомієліту, але зусилля з глобальної ліквідації та підтримки статусу на потрібному рівні не спостерігаються тривалий час.
У 2024 році в Європейському регіоні зафіксовано найнижчий, з 2017 року рівень охоплення щепленнями від поліомієліту. Ідеться про 53 країни Європи та Центральної Азії. Цей рівень складає 93%.
У секторі Гази виявили перший за 25 років випадок поліомієліту у дитини17.08.24, 03:47 • 25027 переглядiв
На тлі тривожного загального зниження рутинної дитячої імунізації, а також того, що поліовірус присутній у Афганістані та Пакистані (єдиних країнах, де він залишається ендемічним), - це тривожний знак. Завжди є ризик, що випадки завозитимуться з цих більш далеких азійських країн до Європи. А при прогалинах у вакцинації, вірус почне поширюватися серед нещеплених.
Нагадаємо
В Україну в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ у квітні 2025 року прибули 300 тисяч доз оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ).
США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили28.02.25, 10:00 • 30131 перегляд