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Австралийка приютила 20 кенгуру в гостиной во время лесных пожаров

Австралийка приютила 20 кенгуру в гостиной во время лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 11384 просмотра

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Смотрительница приюта для диких животных спасла 20 молодых кенгуру от лесного пожара в национальном парке Грампианс. Животные нашли приют в ее гостиной, пока пожар угрожал территории приюта.

Когда гигантский пожар опустошил национальный парк Грампианс на юго-востоке Австралии, смотрительница приняла в свой дом 20 молодых кенгуру на следующий день после Рождества.

Передает УНН со ссылкой на Guardian Australia.

Когда на День святого Николая в австралийском штате Виктория пожары приближались к поместью Грампианс в австралийском штате Виктория, опекунша Дома дикой природы "Уайлдвуд", Пэм Тернер приютила 20 молодых кенгуру в своей гостиной.

Я очень волновалась. Я готовилась к тому, что гигантский огненный шар пролетит над горами. Я решила остаться именно потому, что у меня был коттедж, полный джоев (В зоологии, слово "joey" употребляется для обозначения молодого сумчатого млекопитающего, в частности, детеныша кенгуру - ред.)

- рассказала Пэм Тернер.
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Все животные в гостиной Пэм были выращены ею собственноручно после того, как осиротели. По ее словам, кенгуру были слишком большими, чтобы их можно было эвакуировать, но слишком молодыми, чтобы справиться с ними.

Спринклеры на крыше были активированы на всех зданиях приюта, что заметно напугало животных на видео.

Прогнозируемый 70-километровый северо-восточный ветер, который угрожал перенести огонь в сторону Уайлдвуда, не сбылся, а субботний дождь принес некоторое облегчение приюту.

К счастью, ветер раньше сменил направление. В любом случае нам повезло, тем, кто на восточной стороне горы, повезло меньше

- сказала Тернер.

Прогнозируемый 70-километровый северо-восточный ветер, который угрожал передать огонь в сторону Уайлдвуда, не осуществился. Субботний дождь принес некоторое облегчение убежищу.

Но по меньшей мере три дома в городе Мойстон и 11 хозяйственных построек в окрестностях пока были уничтожены огнем в Грампианс. Спасатели животных ценят потери дикой природы.национального парка Грампианс, чтобы о

Сообщается, что три дома в городе Мойстон и 11 хозяйственных построек в окрестностях в настоящее время были уничтожены огнем в Грампиане, и спасатели животных ждут разрешения войти в национальный парк Грампианс, чтобы оценить потери дикой природы.

После рекордной жары, в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги24 янв. 2024, 16:28 • 25164 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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