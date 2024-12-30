Австралийка приютила 20 кенгуру в гостиной во время лесных пожаров

Когда гигантский пожар опустошил национальный парк Грампианс на юго-востоке Австралии, смотрительница приняла в свой дом 20 молодых кенгуру на следующий день после Рождества.

Передает УНН со ссылкой на Guardian Australia.

Когда на День святого Николая в австралийском штате Виктория пожары приближались к поместью Грампианс в австралийском штате Виктория, опекунша Дома дикой природы "Уайлдвуд", Пэм Тернер приютила 20 молодых кенгуру в своей гостиной.

Я очень волновалась. Я готовилась к тому, что гигантский огненный шар пролетит над горами. Я решила остаться именно потому, что у меня был коттедж, полный джоев (В зоологии, слово "joey" употребляется для обозначения молодого сумчатого млекопитающего, в частности, детеныша кенгуру - ред.) - рассказала Пэм Тернер.

Все животные в гостиной Пэм были выращены ею собственноручно после того, как осиротели. По ее словам, кенгуру были слишком большими, чтобы их можно было эвакуировать, но слишком молодыми, чтобы справиться с ними.

Спринклеры на крыше были активированы на всех зданиях приюта, что заметно напугало животных на видео.

Прогнозируемый 70-километровый северо-восточный ветер, который угрожал перенести огонь в сторону Уайлдвуда, не сбылся, а субботний дождь принес некоторое облегчение приюту.

К счастью, ветер раньше сменил направление. В любом случае нам повезло, тем, кто на восточной стороне горы, повезло меньше - сказала Тернер.

Прогнозируемый 70-километровый северо-восточный ветер, который угрожал передать огонь в сторону Уайлдвуда, не осуществился. Субботний дождь принес некоторое облегчение убежищу.

Но по меньшей мере три дома в городе Мойстон и 11 хозяйственных построек в окрестностях пока были уничтожены огнем в Грампианс. Спасатели животных ценят потери дикой природы.национального парка Грампианс, чтобы о

Сообщается, что три дома в городе Мойстон и 11 хозяйственных построек в окрестностях в настоящее время были уничтожены огнем в Грампиане, и спасатели животных ждут разрешения войти в национальный парк Грампианс, чтобы оценить потери дикой природы.

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