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Австралійка прихистила 20 кенгуру у вітальні під час лісових пожеж

Австралійка прихистила 20 кенгуру у вітальні під час лісових пожеж

Київ • УНН

 • 27961 перегляди

Доглядачка притулку для диких тварин врятувала 20 молодих кенгуру від лісової пожежі у національному парку Грампіанс. Тварини знайшли прихисток у її вітальні, поки пожежа загрожувала території притулку.

Коли гігантська пожежа спустошила національний парк Грампіанс на південному сході Австралії, доглядачка прийняла у свій дім 20 молодих кенгуру наступного дня після Різдва.

Передає УНН із посиланням на Guardian Australia.

Коли на День святого Миколая в австралійському штаті Вікторія пожежі наближалися до маєтку Грампіанс в австралійському штаті Вікторія, опікунка Будинку дикої природи "Вайлдвуд", Пем Тернер прихистила 20 молодих кенгуру у своїй вітальні.

Я дуже хвилювалася. Я готувалася до того, що гігантська вогняна куля пролетить над горами. Я вирішила залишитися саме тому, що в мене був котедж, повний джоїв (У зоології, слово "joey" вживається для позначення молодого сумчастого ссавця, зокрема, дитинчати кенгуру - ред.)

- розповіла Пем Тернер.
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Усі тварини у вітальні Пем були вирощені нею власноруч після того, як осиротіли. За її словами, кенгуру були занадто великими, щоб їх можна було евакуювати, але занадто молодими, щоб дати собі раду.

Спринклери на даху були активовані на всіх будівлях притулку, що помітно налякало тварин на відео.

Прогнозований 70-кілометровий північно-східний вітер, який загрожував передати вогонь у бік Вайлдвуду, не здійснився, а суботній дощ приніс деяке полегшення притулку.

На щастя, вітер раніше змінив напрямок. У будь-якому випадку нам пощастило, тим, хто на східному боці гори, пощастило менше

- сказала Тернер.

Прогнозований 70-кілометровий північно-східний вітер, який загрожував передати вогонь у бік Вайлдвуду, не здійснився. Суботній дощ приніс деяке полегшення притулку.

Але щонайменше три будинки в місті Мойстон і 11 господарських будівель в околицях наразі були знищені вогнем у Грампіанс. Рятувальники тварин цінюють втрати дикої природи.національного парку Грампіанс, щоб о

Повідомляється, що три будинки в місті Мойстон і 11 господарських будівель в околицях наразі були знищені вогнем у Грампіані, і рятувальники тварин чекають на дозвіл увійти до національного парку Грампіанс, щоб оцінити втрати дикої природи.

Після рекордної спеки, в Колумбії спалахнула низка лісових пожеж: 582 муніципалітети країни у стані червоної тривоги24.01.24, 18:28 • 25337 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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