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Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Латвія ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН після атак рф на українців.

Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців
Фото ілюстративне

Латвія ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після жахливих і жорстоких атак росії на мирних українців. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Глибоко вдячний Латвії та моїй дорогій подрузі й колезі Байбі Браже за ініціювання екстреного засідання Ради Безпеки ООН після жахливих і жорстоких атак росії на мирних українців. У той час як росія незаконно використовує місце постійного члена Ради Безпеки, що належало СРСР, аби уникнути відповідальності, Латвія — під час свого першого в історії головування — вимагає притягнення її до відповідальності. Це приклад принципового лідерства в дії 

- заявив Сибіга.

За його словами, росія має понести реальну відповідальність за свої злочини.

Ми розраховуємо на те, що Рада Безпеки стане майданчиком, де не просто обговорюватимуть російські звірства, а й активно протидіятимуть їм. Дякую, Латвіє, за вашу мужність, солідарність і рішучість захищати Статут ООН у той час, коли його основоположні принципи зазнають атак 

- резюмував глава МЗС України.

Нагадаємо

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Наразі відомо, що у результаті атаки рф у Комишувасі загинула 31 людина.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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Війна в Україні
Андрій Сибіга
Рада Безпеки ООН
Запорізька область
Латвія
Україна