Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців

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Латвія ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після жахливих і жорстоких атак росії на мирних українців. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Глибоко вдячний Латвії та моїй дорогій подрузі й колезі Байбі Браже за ініціювання екстреного засідання Ради Безпеки ООН після жахливих і жорстоких атак росії на мирних українців. У той час як росія незаконно використовує місце постійного члена Ради Безпеки, що належало СРСР, аби уникнути відповідальності, Латвія — під час свого першого в історії головування — вимагає притягнення її до відповідальності. Це приклад принципового лідерства в дії - заявив Сибіга.

За його словами, росія має понести реальну відповідальність за свої злочини.

Ми розраховуємо на те, що Рада Безпеки стане майданчиком, де не просто обговорюватимуть російські звірства, а й активно протидіятимуть їм. Дякую, Латвіє, за вашу мужність, солідарність і рішучість захищати Статут ООН у той час, коли його основоположні принципи зазнають атак - резюмував глава МЗС України.

Нагадаємо

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Наразі відомо, що у результаті атаки рф у Комишувасі загинула 31 людина.