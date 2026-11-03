Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за жестоких атак рф на украинцев

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Латвия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после ужасных и жестоких атак россии на мирных украинцев. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Глубоко признателен Латвии и моей дорогой подруге и коллеге Байбе Браже за инициирование экстренного заседания Совета Безопасности ООН после ужасных и жестоких атак россии на мирных украинцев. В то время как россия незаконно использует место постоянного члена Совета Безопасности, принадлежавшее СССР, чтобы избежать ответственности, Латвия — во время своего первого в истории председательства — требует привлечь ее к ответственности. Это пример принципиального лидерства в действии - заявил Сибига.

По его словам, россия должна понести реальную ответственность за свои преступления.

Мы рассчитываем на то, что Совет Безопасности станет площадкой, где не просто будут обсуждать российские зверства, но и активно противодействовать им. Спасибо, Латвия, за вашу мужественность, солидарность и решимость защищать Устав ООН в то время, когда его основополагающие принципы подвергаются атакам - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним

2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

В настоящее время известно, что в результате атаки рф в Камышевахе погиб 31 человек.