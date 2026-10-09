Радбез ООН збереться на вимогу України через російський дроновий терор
Київ • УНН
Засідання Ради Безпеки ООН відбудеться 9 жовтня о 22:00 за київським часом через ескалацію атак росії. Зеленський заявив про 78 загиблих і 215 поранених.
Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН через російський дроновий терор. Його збирають о 22 годині 9 жовтня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.
Сьогодні о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на прохання України у відповідь на ескалацію атак та дронового терору з боку росії
Голова МЗС висловив вдячність грецькому президентству та іншим партнерам України за підтримку у винесенні цього питання на розгляд РБ ООН.
"РБ ООН не повинна стояти склавши руки, поки росія тероризує українських мирних жителів та атакує критично важливу інфраструктуру. Агресія росії вимагає рішучої міжнародної відповіді та повної відповідальності", - наголосив Сибіга.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вказав, що тільки цими днями ударами по Прилуках і Краматорську, по Києву та інших наших містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей. Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя, наголосив Президент.
Окрім того, в останні тижні росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру.