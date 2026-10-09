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Техніка

Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей

Київ • УНН

 • 18449 перегляди

На Сумщині загинув енергетик, троє поранені. У Києві та семи областях діють аварійні й погодинні відключення до 2,5 черги.

Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей

Російські атаки на енергетику в Україні посилилися. У Сумській області загинув енергетик. На ранок 9 жовтня без світла частково Київ та 7 областей. Діють аварійні та погодинні графіки відключень, обсяги останніх знову збільшено. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Російські атаки

"В останні тижні росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру. Ворог цілить в енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам", - вказали у Міненерго.

Ворожі обстріли, як зазначається, ускладнюють проведення ремонтних робіт. Щойно дозволяє безпекова ситуація, енергетики розпочинають відновлення пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам, наголосили у міністерстві.

"Вчора внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт на Сумщині загинув один енергетик, ще троє зазнали поранень. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається необхідна допомога", - ідеться у повідомленні.

Де є відключення і графіки

"Станом на ранок через обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у місті Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Як зазначається, "через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі".

"У низці регіонів сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили у відомстві.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів

- зазначили в Укренерго.

Напередодні Укренерго прогнозувало на 9 жовтня графіки обсягом від 0.5 до 2 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 жовтня, станом на 09:30, воно було на 11,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причини змін – зменшення обсягу вимушених відключень у частині регіонів. А також – хмарна погода і дощ у західних областях України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 8 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 7 жовтня. Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00", - сказано у повідомленні Укренерго.

Юлія Шрамко

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