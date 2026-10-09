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Техника

Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей

Киев • УНН

 • 16487 просмотра

В Сумской области погиб энергетик, трое ранены. В Киеве и семи областях действуют аварийные и почасовые отключения до 2,5 очереди.

Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей

Российские атаки на энергетику в Украине усилились. В Сумской области погиб энергетик. По состоянию на утро 9 октября частично без света остаются Киев и 7 областей. Действуют аварийные и почасовые графики отключений, объемы последних снова увеличены. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Российские атаки

"В последние недели россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг наносит удары по энергетическому оборудованию и высоковольтным сетям, которые передают электроэнергию между регионами. Из-за этого энергосистема временно утратила часть возможностей передавать электроэнергию потребителям", — указали в Минэнерго.

Вражеские обстрелы, как отмечается, усложняют проведение ремонтных работ. Как только позволяет ситуация с безопасностью, энергетики начинают восстановление поврежденного оборудования, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям, подчеркнули в министерстве.

"Вчера в результате российской атаки на энергетический объект в Сумской области погиб один энергетик, еще трое получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Где есть отключения и графики

"По состоянию на утро из-за обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в городе Киеве и Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, "из-за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети в части районов Киева и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно опубликованные графики там в настоящее время не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме".

"В ряде регионов сегодня применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — сообщили в ведомстве.

Для предотвращения перегрузок оборудования, поврежденного российскими обстрелами, в части областей сегодня в течение всех суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2,5 очередей) для всех категорий потребителей

— отметили в «Укрэнерго».

Накануне "Укрэнерго" прогнозировало на 9 октября графики объемом от 0,5 до 2 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах облэнерго.

Потребление

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 9 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 11,4% выше, чем в это же время накануне — в четверг. Причины изменений — уменьшение объема вынужденных отключений в части регионов. А также облачная погода и дождь в западных областях Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 8 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% ниже, чем максимум предыдущего дня — в среду, 7 октября. Причина изменений — больший объем вынужденно примененных мер ограничения.

"Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 17:00 до 22:00", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Юлия Шрамко

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