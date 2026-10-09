Совбез ООН соберётся по требованию Украины из-за российского дронового террора

$44.850.0150.140.02
ukenru
09:11 • 4492 просмотра
Нобелевскую премию мира 2026 года получила Наванетхем Пиллэй из ЮАРPhoto
08:02 • 16674 просмотра
Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей
Эксклюзив
07:59 • 14122 просмотра
Затягивание в деле о медицинской халатности врачей Odrex: два заседания подряд отменены
07:15 • 12910 просмотра
Франция с ноября начнёт обучать украинских пилотов на Rafale - министр
Эксклюзив
05:59 • 32948 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
05:28 • 22826 просмотра
Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios
05:13 • 17904 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 17466 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 16508 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 15743 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
70%
745мм
Популярные новости
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи9 октября, 00:05 • 26122 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 28617 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 25800 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном9 октября, 02:05 • 18596 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 29365 просмотра
публикации
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 29921 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
Эксклюзив
05:59 • 33023 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 49280 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 45098 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 63025 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 29773 просмотра
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании9 октября, 03:04 • 17108 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном9 октября, 02:05 • 18865 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 26064 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 28877 просмотра
Актуальное
The New York Times
Dassault Rafale
Отопление
Х-101
Техника

Совбез ООН соберётся по требованию Украины из-за российского дронового террора

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 9 октября в 22:00 по киевскому времени из-за эскалации атак россии. Зеленский заявил о 78 погибших и 215 раненых.

Совбез ООН соберётся по требованию Украины из-за российского дронового террора

Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН из-за российского дронового террора. Его созывают в 22 часа 9 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени Совет Безопасности ООН соберется по просьбе Украины в ответ на эскалацию атак и дронового террора со стороны россии

- написал Сибига.

Глава МИД выразил благодарность греческому председательству и другим партнерам Украины за поддержку в вынесении этого вопроса на рассмотрение СБ ООН.

"СБ ООН не должен стоять сложа руки, пока россия терроризирует украинских мирных жителей и атакует критически важную инфраструктуру. Агрессия россии требует решительного международного ответа и полной ответственности", - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что только за эти дни ударами по Прилукам и Краматорску, по Киеву и другим нашим городам россияне убили 78 и ранили 215 человек. Это жесткая российская эскалация – террор против людей и жизни, подчеркнул Президент. 

Кроме того, в последние недели россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Теракт
Взрывы
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Андрей Сибига
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина
Киев