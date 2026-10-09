Совбез ООН соберётся по требованию Украины из-за российского дронового террора

Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН из-за российского дронового террора. Его созывают в 22 часа 9 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени Совет Безопасности ООН соберется по просьбе Украины в ответ на эскалацию атак и дронового террора со стороны россии - написал Сибига.

Глава МИД выразил благодарность греческому председательству и другим партнерам Украины за поддержку в вынесении этого вопроса на рассмотрение СБ ООН.

"СБ ООН не должен стоять сложа руки, пока россия терроризирует украинских мирных жителей и атакует критически важную инфраструктуру. Агрессия россии требует решительного международного ответа и полной ответственности", - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что только за эти дни ударами по Прилукам и Краматорску, по Киеву и другим нашим городам россияне убили 78 и ранили 215 человек. Это жесткая российская эскалация – террор против людей и жизни, подчеркнул Президент.

Кроме того, в последние недели россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру.