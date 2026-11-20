Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН після останніх російських ударів по Києву, зокрема по посольствах Австрії та Нідерландів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у X 20 листопада, пише УНН.

кремль знову завдав удару по Києву. Загинули мирні жителі. Австрійське та нідерландське посольства стали мішенями. Це злочини. Франція засуджує їх найрішучішим чином. Я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. росія буде притягнута до відповідальності - написав Барро.

Він заявив про "повну солідарність з українським народом та з нашими австрійськими та нідерландськими друзями".

"володимир путін вважає себе вищим за закон. Це не так. Ми не послабимо тиску", - наголосив голова МЗС Франції.

Нагадаємо

Хвиля денних російських ударів по Києву в четвер, 19 листопада, пошкодила історичний Володимирський собор, а також посольства Австрії та Нідерландів.

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