Франція скликає Радбез ООН через удари рф по Києву та посольствах
Київ • УНН
Франція ініціює засідання Радбезу ООН після російських ударів по Києву, що пошкодили посольства Австрії та Нідерландів. Загинули мирні жителі.
Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН після останніх російських ударів по Києву, зокрема по посольствах Австрії та Нідерландів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у X 20 листопада, пише УНН.
кремль знову завдав удару по Києву. Загинули мирні жителі. Австрійське та нідерландське посольства стали мішенями. Це злочини. Франція засуджує їх найрішучішим чином. Я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. росія буде притягнута до відповідальності
Він заявив про "повну солідарність з українським народом та з нашими австрійськими та нідерландськими друзями".
"володимир путін вважає себе вищим за закон. Це не так. Ми не послабимо тиску", - наголосив голова МЗС Франції.
Нагадаємо
Хвиля денних російських ударів по Києву в четвер, 19 листопада, пошкодила історичний Володимирський собор, а також посольства Австрії та Нідерландів.
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