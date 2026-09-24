Глава МЗС Франції: росія використовує зиму як зброю масового знищення

росія використовує зиму як зброю масового знищення, спрямовану проти цивільного населення. Про це під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого Україні, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

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За його словами, вторгнення росії в Україну є незаконним і колоніальним, при цьому війна є "болючою невдачею", і "безглуздою пригодою, яку шукає одна людина".

росія використовує зиму, холод і позбавлення доступу до головних первинних потреб як зброю масового знищення, спрямовану проти цивільного населення - сказав французький дипломат.

Він повторив заклик Франції до негайного припинення вогню, починаючи з поточної лінії фронту, і додав, що "поки росія не почне перемовини, ми продовжуватимемо посилювати наш колективний тиск, щоб змусити її вести переговори добросовісно і припинити її безглузду агресію".

Нагадаємо

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливий взаємний мораторій на далекобійні удари України та росії по енергетичних об'єктах.

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