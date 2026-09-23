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The New York Times

77% українців негативно ставляться до бронювання Федорова, а в його бізнесі з Palantir вбачають ознаки корупції - дослідження

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Опитування показало критичне ставлення українців до бронювання Михайла Федорова та його рішень. 82,3% вважають їх шкідливими для України.

77% українців негативно ставляться до бронювання Федорова, а в його бізнесі з Palantir вбачають ознаки корупції - дослідження

Майже 77% українців не схвалюють бронювання ексміністра оборони Михайла Федорова від військової служби через благодійний фонд. Також негативно ставляться до Федорова близько 60% опитаних, а понад 82% вважають, що його рішення стати радником міністра оборони іншої держави шкодить інтересам України. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Українським соціологічним порталом, передає УНН.

Згідно з дослідженням, 76,9% українців негативно поставилися до вчинку Михайла Федорова, який забронювався через благодійний фонд "Східна Європа" наступного дня після звільнення з Міністерства оборони.

"Схвально оцінили його вчинок лише 12,1% опитаних, ще 11% не змогли визначитися", – йдеться в результатах дослідження.

Загальне ставлення до Федорова, згідно з результатами дослідження, також переважно критичне. Негативно до нього ставляться 59,5% респондентів, нейтрально – 19,4%. Позитивне ставлення висловили лише 11,3%. 

Критичні оцінки переважають і щодо рішення Федорова стати радником міністра оборони іншої держави. 82,3% респондентів вважають, що воно шкодить інтересам України. Протилежної думки дотримуються 13,2%, ще 4,5% не визначилися.

Окреме запитання стосувалося створення Федоровим оборонної компанії, ключовим інвестором якої має стати керівник іноземної компанії Palantir. Раніше державні органи під керівництвом Федорова співпрацювали з цією компанією.

"69,4% опитаних побачили в такій ситуації ознаки корупції. Вважають, що Федоров вчинив правильно, 15,5%, не змогли визначитися 15,1%", - зазначають соціологи. 

Водночас Федоров має високий рівень впізнаваності. 68% опитаних заявили, що добре знають, хто він, та стежать за його діяльністю. Ще 17% дещо знають про нього або принаймні чули. Загалом про Федорова обізнані 85% респондентів. Не знають, хто він, 11%, ще 4% не змогли відповісти.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з 4 до 11 вересня 2026 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів на підконтрольній Україні території. Теоретична статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як відомо, Фонд "Східна Європа" є організацією з орбіти американського фінансиста Джорджа Сороса.  Саме в цьому фонді Михайло Федоров був заброньований від служби в армії відразу після відставки з посади міністра оборони. Спеціально під ексміністра було створено штатну посаду, працевлаштовано без конкурсу та вже наступного дня броньовано. Зарплату Федорову і його закордонні відрядження оплачує фонд, кошти якого формуються з пожертв.

Лілія Подоляк

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