77% украинцев негативно относятся к бронированию Федорова, а в его бизнесе с Palantir усматривают признаки коррупции - исследование

Почти 77% украинцев не одобряют бронирование экс-министра обороны Михаила Федорова от военной службы через благотворительный фонд. Также негативно относятся к Федорову около 60% опрошенных, а более 82% считают, что его решение стать советником министра обороны другого государства вредит интересам Украины. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Украинским социологическим порталом, передает УНН.

Согласно исследованию, 76,9% украинцев негативно отнеслись к поступку Михаила Федорова, который забронировался через благотворительный фонд "Восточная Европа" на следующий день после увольнения из Министерства обороны.

"Положительно оценили его поступок только 12,1% опрошенных, еще 11% не смогли определиться", - говорится в результатах исследования.

Общее отношение к Федорову, согласно результатам исследования, также преимущественно критическое. Негативно к нему относятся 59,5% респондентов, нейтрально - 19,4%. Положительное отношение выразили только 11,3%.

Критические оценки преобладают и в отношении решения Федорова стать советником министра обороны другого государства. 82,3% респондентов считают, что оно вредит интересам Украины. Противоположного мнения придерживаются 13,2%, еще 4,5% не определились.

Отдельный вопрос касался создания Федоровым оборонной компании, ключевым инвестором которой должен стать руководитель иностранной компании Palantir. Ранее государственные органы под руководством Федорова сотрудничали с этой компанией.

"69,4% опрошенных увидели в такой ситуации признаки коррупции. Считают, что Федоров поступил правильно, 15,5%, не смогли определиться 15,1%", - отмечают социологи.

В то же время Федоров имеет высокий уровень узнаваемости. 68% опрошенных заявили, что хорошо знают, кто он, и следят за его деятельностью. Еще 17% кое-что знают о нем или по крайней мере слышали. В целом о Федорове осведомлены 85% респондентов. Не знают, кто он, 11%, еще 4% не смогли ответить.

Опрос проводили методом телефонных интервью с 4 по 11 сентября 2026 года. В нем приняли участие 2000 респондентов на подконтрольной Украине территории. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как известно, Фонд "Восточная Европа" является организацией из орбиты американского финансиста Джорджа Сороса. Именно в этом фонде Михаил Федоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Специально под экс-министра была создана штатная должность, его трудоустроили без конкурса и уже на следующий день забронировали. Зарплату Федорову и его зарубежные командировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.