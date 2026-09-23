77% украинцев негативно относятся к бронированию Федорова, а в его бизнесе с Palantir усматривают признаки коррупции - исследование

$44.790.0851.330.03
ukenru
16:51 • 1048 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
16:32 • 6060 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
16:02 • 11539 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
14:26 • 24186 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
13:23 • 28734 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 33714 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 31886 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
23 сентября, 09:00 • 26412 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
23 сентября, 07:46 • 31108 просмотра
Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растетPhoto
23 сентября, 06:00 • 32762 просмотра
россия утром атаковала две АЗС в Киеве, в области затронуты четыре района
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
75%
744мм
Популярные новости
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 37398 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo11:36 • 21980 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto12:38 • 18073 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo13:56 • 14655 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto13:57 • 15252 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
16:32 • 6114 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам16:02 • 11567 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь14:26 • 24208 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto13:57 • 15462 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo13:56 • 14864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto14:01 • 10655 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto12:38 • 18277 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo11:36 • 22167 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 37578 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 38302 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
Фильм
MIM-104 Patriot
Старлинк

77% украинцев негативно относятся к бронированию Федорова, а в его бизнесе с Palantir усматривают признаки коррупции - исследование

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Опрос показал критическое отношение украинцев к бронированию Михаила Фёдорова и его решениям. 82,3% считают их вредными для Украины.

77% украинцев негативно относятся к бронированию Федорова, а в его бизнесе с Palantir усматривают признаки коррупции - исследование

Почти 77% украинцев не одобряют бронирование экс-министра обороны Михаила Федорова от военной службы через благотворительный фонд. Также негативно относятся к Федорову около 60% опрошенных, а более 82% считают, что его решение стать советником министра обороны другого государства вредит интересам Украины. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Украинским социологическим порталом, передает УНН.

Согласно исследованию, 76,9% украинцев негативно отнеслись к поступку Михаила Федорова, который забронировался через благотворительный фонд "Восточная Европа" на следующий день после увольнения из Министерства обороны.

"Положительно оценили его поступок только 12,1% опрошенных, еще 11% не смогли определиться", - говорится в результатах исследования.

Общее отношение к Федорову, согласно результатам исследования, также преимущественно критическое. Негативно к нему относятся 59,5% респондентов, нейтрально - 19,4%. Положительное отношение выразили только 11,3%.

Критические оценки преобладают и в отношении решения Федорова стать советником министра обороны другого государства. 82,3% респондентов считают, что оно вредит интересам Украины. Противоположного мнения придерживаются 13,2%, еще 4,5% не определились.

Отдельный вопрос касался создания Федоровым оборонной компании, ключевым инвестором которой должен стать руководитель иностранной компании Palantir. Ранее государственные органы под руководством Федорова сотрудничали с этой компанией.

"69,4% опрошенных увидели в такой ситуации признаки коррупции. Считают, что Федоров поступил правильно, 15,5%, не смогли определиться 15,1%", - отмечают социологи.

В то же время Федоров имеет высокий уровень узнаваемости. 68% опрошенных заявили, что хорошо знают, кто он, и следят за его деятельностью. Еще 17% кое-что знают о нем или по крайней мере слышали. В целом о Федорове осведомлены 85% респондентов. Не знают, кто он, 11%, еще 4% не смогли ответить.

Опрос проводили методом телефонных интервью с 4 по 11 сентября 2026 года. В нем приняли участие 2000 респондентов на подконтрольной Украине территории. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как известно, Фонд "Восточная Европа" является организацией из орбиты американского финансиста Джорджа Сороса. Именно в этом фонде Михаил Федоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Специально под экс-министра была создана штатная должность, его трудоустроили без конкурса и уже на следующий день забронировали. Зарплату Федорову и его зарубежные командировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.

Лилия Подоляк

Политика
Мобилизация
Война в Украине
Джордж Сорос
благотворительность
Михаил Федоров
Украина