Глава МИД Франции: Россия использует зиму как оружие массового уничтожения
Киев • УНН
Жан-Ноэль Барро заявил в ООН, что Россия использует холод и нехватку предметов первой необходимости против мирных жителей. Франция призвала к прекращению огня.
Россия использует зиму как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН, посвящённого Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.
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По его словам, вторжение России в Украину является незаконным и колониальным, при этом война является «болезненным провалом» и «бессмысленной авантюрой, которую ищет один человек».
Россия использует зиму, холод и лишение доступа к основным базовым потребностям как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения
Он повторил призыв Франции к немедленному прекращению огня, начиная с нынешней линии фронта, и добавил, что «пока Россия не начнёт переговоры, мы продолжим усиливать наше коллективное давление, чтобы заставить её вести переговоры добросовестно и прекратить её бессмысленную агрессию».
Напомним
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможный взаимный мораторий на дальнобойные удары Украины и России по энергетическим объектам.
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