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Глава МИД Франции: Россия использует зиму как оружие массового уничтожения

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Жан-Ноэль Барро заявил в ООН, что Россия использует холод и нехватку предметов первой необходимости против мирных жителей. Франция призвала к прекращению огня.

Глава МИД Франции: Россия использует зиму как оружие массового уничтожения

Россия использует зиму как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН, посвящённого Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, вторжение России в Украину является незаконным и колониальным, при этом война является «болезненным провалом» и «бессмысленной авантюрой, которую ищет один человек».

Россия использует зиму, холод и лишение доступа к основным базовым потребностям как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения

- сказал французский дипломат.

Он повторил призыв Франции к немедленному прекращению огня, начиная с нынешней линии фронта, и добавил, что «пока Россия не начнёт переговоры, мы продолжим усиливать наше коллективное давление, чтобы заставить её вести переговоры добросовестно и прекратить её бессмысленную агрессию».

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможный взаимный мораторий на дальнобойные удары Украины и России по энергетическим объектам.

Макрон анонсировал отправку ракет-перехватчиков после разговора с Зеленским22.08.26, 18:51 • 38351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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