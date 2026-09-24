Глава МИД Франции: Россия использует зиму как оружие массового уничтожения

Россия использует зиму как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН, посвящённого Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

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По его словам, вторжение России в Украину является незаконным и колониальным, при этом война является «болезненным провалом» и «бессмысленной авантюрой, которую ищет один человек».

Россия использует зиму, холод и лишение доступа к основным базовым потребностям как оружие массового уничтожения, направленное против гражданского населения - сказал французский дипломат.

Он повторил призыв Франции к немедленному прекращению огня, начиная с нынешней линии фронта, и добавил, что «пока Россия не начнёт переговоры, мы продолжим усиливать наше коллективное давление, чтобы заставить её вести переговоры добросовестно и прекратить её бессмысленную агрессию».

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможный взаимный мораторий на дальнобойные удары Украины и России по энергетическим объектам.

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