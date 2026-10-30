російській делегації на чолі з міністром закордонних справ сергієм лавровим довелося летіти на саміт G20 у США майже добу. Через необхідність оминути повітряний простір "недружніх" країн політ тривав 20 годин і 10 хвилин, повідомляють російські "медіа", передає УНН.

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У ніч на 30 жовтня лавров прибув до Атланти, де відбудеться нарада глав МЗС країн G20. Цей захід стане ключовим напередодні саміту лідерів "Великої двадцятки", який заплановано на 14-15 грудня в Маямі. Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче бачити на зустрічі володимира путіна, але в кремлі зазначали, що рішення з цього приводу поки що не ухвалено.

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Після початку повномасштабної війни в Україні лавров уже літав до США, оминаючи "недружні" країни. Так, у липні 2024 року російський міністр взяв участь у засіданнях Ради Безпеки ООН. Тоді російські "медіа" повідомляло, що переліт із москви до Нью-Йорка тривав понад 12 годин.

Також повідомляється, що лавров є останнім представником Кремля, який відвідав США на тлі зростання зв’язків між Вашингтоном і москвою.

Водночас російський міністр фінансів антон силуанов, який також опинився під санкціями, взяв участь у зустрічі G20 у Північній Кароліні у вересні. Там він зустрівся зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.