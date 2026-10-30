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лавров летел на саммит G20 в США 20 часов, облетая "недружественные" страны

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

российская делегация во главе с лавровым летела в Атланту 20 часов и 10 минут, обходя воздушное пространство "недружественных" стран. В США состоится встреча глав МИД стран G20.

лавров летел на саммит G20 в США 20 часов, облетая "недружественные" страны

российской делегации во главе с министром иностранных дел сергеем лавровым пришлось лететь на саммит G20 в США почти сутки. Из-за необходимости обойти воздушное пространство "недружественных" стран полёт продолжался 20 часов и 10 минут, сообщают российские "медиа", передаёт УНН.

Детали

В ночь на 30 октября лавров прибыл в Атланту, где состоится совещание глав МИД стран G20. Это мероприятие станет ключевым накануне саммита лидеров "Большой двадцатки", который запланирован на 14–15 декабря в Майами. Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет видеть на встрече владимира путина, но в кремле отмечали, что решение по этому поводу пока не принято.

Дополнительно

После начала полномасштабной войны в Украине лавров уже летал в США, обходя "недружественные" страны. Так, в июле 2024 года российский министр принял участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Тогда российские "медиа" сообщали, что перелёт из москвы в Нью-Йорк продолжался более 12 часов.

Также сообщается, что лавров является последним представителем Кремля, посетившим США на фоне роста связей между Вашингтоном и москвой.

В то же время российский министр финансов антон силуанов, который также оказался под санкциями, принял участие во встрече G20 в Северной Каролине в сентябре. Там он встретился со своим американским коллегой Скоттом Бессентом.

Напомним

В кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны россии против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет.

Евгений Устименко

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