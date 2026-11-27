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У п’ятницю компанія OpenAI подала позов проти Apple, звинувативши технологічного гіганта у викраденні комерційних таємниць, а також у спробах перешкодити постачальникам обладнання співпрацювати з OpenAI над її майбутніми пристроями. Це стало відповіддю на позов, який раніше подала Apple, звинувативши OpenAI у переманюванні своїх співробітників задля отримання доступу до технологій компанії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У п’ятницю розробник ChatGPT подав зустрічний позов до федерального суду Каліфорнії, заявивши, що кадрова політика Apple спрямована на те, щоб "утримати" працівників і не дати їм працювати над технологіями конкурентів.

У судових документах, поданих у п’ятницю, OpenAI зазначає, що розробляє персональні електронні пристрої на базі штучного інтелекту, які можуть "скласти конкуренцію Apple на території, яку сама Apple вважає своєю власною".

Згідно з матеріалами справи, Apple отримала конфіденційну інформацію, знову найнявши колишнього співробітника, який пропрацював в OpenAI шість місяців. За цей час він отримав доступ до конкретних даних про новий пристрій, а також до дорожньої карти OpenAI щодо майбутніх апаратних продуктів.

"З огляду на хронологію подій, виглядає так, що викрадення цих документів могло бути справжньою причиною, чому він узагалі влаштувався в OpenAI", — стверджує компанія.

Apple та OpenAI не надали оперативних коментарів на запит агентства Reuters.

Напруженість між двома технологічними гігантами зростає на тлі дедалі запеклішої гонки у сфері розробки продуктів зі штучним інтелектом, що посилює конкуренцію за талановитих фахівців та унікальні технології.

Додамо

Раніше, у липні цього року, Apple подала позов проти OpenAI та своїх колишніх співробітників — Тан Тана (Tang Tan) і Чан Лю (Chang Liu), звинувативши їх у привласненні комерційних таємниць. За твердженням Apple, це було зроблено для того, щоб допомогти власнику ChatGPT вийти на ринок споживчої електроніки. Тан Тан, який пропрацював в Apple 24 роки й обіймав посаду віцепрезидента з дизайну продуктів (зокрема iPhone та Apple Watch), був одним із засновників компанії io Products, яку OpenAI придбала у 2025 році.

OpenAI та згадані співробітники відкинули ці звинувачення. Вони заявили, що позов Apple ґрунтується на несанкціонованому відстеженні особистих повідомлень Чан Лю вже після того, як він припинив працювати в Apple. Адвокати Тана і Лю наразі не відповіли на прохання про коментар. У п’ятничному судовому документі компанія OpenAI розкритикувала Apple за те, що та заохочує співробітників виконувати робочі завдання на їхніх особистих пристроях і в особистих облікових записах Apple, а згодом — перешкоджає їм належним чином розмежувати робочі та особисті дані під час звільнення для переходу на нову роботу.

За твердженням OpenAI, Apple продовжує отримувати доступ до особистих пристроїв і облікових записів колишніх працівників навіть після того, як ті залишають компанію. Це дозволяє Apple "стежити за співробітниками, які звільняються, і створювати для них пастки", коли вони переходять до конкурентів.

У OpenAI також повідомили, що на сьогодні з Apple до OpenAI перейшло 400 співробітників, і тепер Apple намагається залякати інших працівників, щоб утримати їх від переходу до інших технологічних компаній.