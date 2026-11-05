ChatGPT дозволив створювати GIF-анімацію
Київ • УНН
OpenAI додала в ChatGPT функцію створення GIF із підказок і зображень. Користувачі також можуть зберігати еталонні зображення та редагувати кадри.
ChatGPT дозволив користувачам створювати GIF-файли з текстових підказок або завантажених зображень. Про це компанія повідомила у X 5 листопада, пише УНН.
Деталі
Нова функція працює на базі Images 2.6, найновішої моделі генерації зображень на основі штучного інтелекту від OpenAI, представленої в середу, 4 листопада.
"У нас є для вас GIF - ChatGPT Images 2.6 вже тут. ChatGPT Images 2.6 може перетворити ваші підказки та зображення на анімовані GIF-файли", - заявили у компанії.
Також користувачі тепер можуть зберігати еталонні зображення себе, домашніх тварин та персонажів, готовими до повторного використання в нових проєктах - не потрібно завантажувати їх знову.
Images 2.6 стало доступним в ChatGPT та Codex на всіх рівнях для веб-сайтів, комп’ютерів та мобільних пристроїв.
The Verge повідомляє, що після створення нова функція ChatGPT дозволить користувачам налаштовувати швидкість анімації GIF, а також редагувати окремі кадри.
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