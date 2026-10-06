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The Guardian
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OpenAI впроваджує невидимі водяні знаки у ChatGPT - кого торкнеться

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

OpenAI запускає невидимі водяні знаки textGrain спершу для користувачів ЄС. Компанія визнає, що вони не доводять авторство чи точність тексту.

OpenAI впроваджує невидимі водяні знаки у ChatGPT - кого торкнеться

Невидимий, машиночитаний водяний знак textGrain у виведеному тексті впроваджується у ChatGPT та Codex від OpenAI. Але спочатку лише для користувачів у Європейському Союзі. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

Деталі

Компанія заявляє, що такі текстові знаки поки що не стануть "глобальним стандартом".

OpenAI вказує, що її водяні знаки textGrain "відповідають або перевершують" інші підходи, такі як SynthID від Google DeepMind для тексту, який також лежить в основі водяних знаків, анонсованих Anthropic у серпні. Як і OpenAI, Anthropic зробила цей крок, щоб відповідати вимогам закону ЄС про ШІ. Проте не всі були раді дізнатися про нове доповнення, пише видання.

OpenAI також навела результати тестів ШІ, що демонструють аналогічну продуктивність як тексту з водяними знаками, так і без них. Однак у документі зазначається, що textGrain "не гарантує надійного виявлення", і йдеться про те, що текстові водяні знаки не підтверджують точність, не визначають власника тексту, не вимірюють внесок людини і не доводять авторство.

OpenAI скасувала запуск нової ШІ-моделі через проблеми з безпекою29.09.26, 09:47 • 4297 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
OpenAI
Європейський Союз