OpenAI внедряет невидимые водяные знаки в ChatGPT - кого это коснётся
Киев • УНН
OpenAI запускает невидимые водяные знаки textGrain сначала для пользователей из ЕС. Компания признаёт, что они не доказывают авторство или точность текста.
Невидимый, машиночитаемый водяной знак textGrain в выводимом тексте внедряется в ChatGPT и Codex от OpenAI. Но сначала только для пользователей в Европейском Союзе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.
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Компания заявляет, что такие текстовые знаки пока не станут "глобальным стандартом".
OpenAI указывает, что ее водяные знаки textGrain "соответствуют или превосходят" другие подходы, такие как SynthID от Google DeepMind для текста, который также лежит в основе водяных знаков, анонсированных Anthropic в августе. Как и OpenAI, Anthropic сделала этот шаг, чтобы соответствовать требованиям закона ЕС об ИИ. Однако не все были рады узнать о новом дополнении, пишет издание.
OpenAI также привела результаты тестов ИИ, демонстрирующие аналогичную производительность как текста с водяными знаками, так и без них. Однако в документе отмечается, что textGrain "не гарантирует надежного обнаружения", и говорится о том, что текстовые водяные знаки не подтверждают точность, не определяют владельца текста, не измеряют вклад человека и не доказывают авторство.
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