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ChatGPT позволил создавать GIF-анимацию

Киев • УНН

 • 3848 просмотра

OpenAI добавила в ChatGPT функцию создания GIF из подсказок и изображений. Пользователи также могут сохранять эталонные изображения и редактировать кадры.

ChatGPT позволил создавать GIF-анимацию

ChatGPT позволил пользователям создавать GIF-файлы из текстовых подсказок или загруженных изображений. Об этом компания сообщила в X 5 ноября, пишет УНН.

Детали

Новая функция работает на базе Images 2.6, новейшей модели генерации изображений на основе искусственного интеллекта от OpenAI, представленной в среду, 4 ноября.

"У нас есть для вас GIF — ChatGPT Images 2.6 уже здесь. ChatGPT Images 2.6 может превратить ваши подсказки и изображения в анимированные GIF-файлы", — заявили в компании.

Также пользователи теперь могут сохранять эталонные изображения себя, домашних животных и персонажей, готовыми к повторному использованию в новых проектах — не нужно загружать их снова.

Images 2.6 стала доступна в ChatGPT и Codex на всех уровнях для веб-сайтов, компьютеров и мобильных устройств.

The Verge сообщает, что после создания новая функция ChatGPT позволит пользователям настраивать скорость анимации GIF, а также редактировать отдельные кадры. 

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Юлия Шрамко

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ChatGPT