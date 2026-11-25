У ШІ-чат-боті ChatGPT від OpenAI зафіксували збої 25 листопада. Про це УНН пише з посиланням на дані моніторингового сервісу Downdetector.

Деталі

"Наразі у нас виникли проблеми. У ChatGPT та Codex Cloud спостерігається підвищена кількість помилок у діалогах. Ми виявили, що користувачі стикаються з підвищеною кількістю помилок у ChatGPT та ChatGPT Work, а також у хмарних потоках Codex. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням", - зазначається у найновішому статусі OpenAI стосовно проблем на відповідній вебсторінці.

Користувачі-передплатники ChatGPT зіткнулися з підвищеною кількістю помилок у діалогах, поки OpenAI працює над виправленням, через кілька днів після окремого збою GPT-6, повідомляє Crypto Briefing.

Як повідомляється, OpenAI працював над виправленням хвилі помилок ChatGPT, що вражають передплатників. Компанія повідомила про проблеми, що впливають на її плани Team, Business та Pro.

Що пішло не так

Про інцидент вперше повідомили 25 листопада 2026 року приблизно о 11:48 UTC (13:48 за Києвом). OpenAI підтвердила, що користувачі бачили підвищену кількість помилок у діалогах.

У початковому повідомленні OpenAI були названі плани Team, Business та Pro. На сторінці щодо стану компанії показувалося ширше охоплення, серед тих, кого торкнулися збої, перераховувалися плани Business, Pro, Plus та Education.

OpenAI класифікував проблему як проблему надійності сервісу. Вона не була пов'язана з виставленням рахунків чи будь-яким новим розгортанням функцій.

Інцидент перебував у фазі "Виявлено" на сторінці щодо стану OpenAI, і вживалися заходи щодо його усунення. Це означає, що інженери виявили проблему, але ще не завершили її виправлення.

OpenAI заявила, що активно працював над рішенням. Відразу компанія не опублікувала рішення та не пояснила першопричину.

Ситуація в Україні

Український сегмент також відчув перебої, свідчать дані Downdetector.

Як вказано, пік повідомлень про збої з OpenAI прийшовся на 13:51, і наразі вони пішли на спад.

Найпоширеніші повідомлені проблеми - генерація ШІ (38%), додаток (26%) веб-сайт (21%).

ChatGPT, Claude та Grok одночасно зіткнулися з масштабним збоєм