ChatGPT, Claude та Grok одночасно зіткнулися з масштабним збоєм
Київ • УНН
Downdetector зафіксував понад 20 тисяч скарг на OpenAI та тисячі на Claude і Grok. Причини збоїв невідомі.
У роботі ChatGPT, Claude та Grok стався збій. Про це свідчать дані Downdetector, передає УНН.
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За останню годину десятки тисяч користувачів поскаржилися на роботу сервісів OpenAI, ще кілька тисяч — на роботу Claude і Grok.
Причини збоїв наразі невідомі.
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