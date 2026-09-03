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ChatGPT, Claude та Grok одночасно зіткнулися з масштабним збоєм

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Downdetector зафіксував понад 20 тисяч скарг на OpenAI та тисячі на Claude і Grok. Причини збоїв невідомі.

ChatGPT, Claude та Grok одночасно зіткнулися з масштабним збоєм

У роботі ChatGPT, Claude та Grok стався збій. Про це свідчать дані Downdetector, передає УНН.

Деталі

За останню годину десятки тисяч користувачів поскаржилися на роботу сервісів OpenAI, ще кілька тисяч — на роботу Claude і Grok.

Причини збоїв наразі невідомі.

Meta нав'язує співробітникам свого нового ШІ-агента03.09.26, 10:50 • 3120 переглядiв

Антоніна Туманова

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ШІ (штучний інтелект)
OpenAI
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