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ChatGPT, Claude и Grok одновременно столкнулись с масштабным сбоем

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Downdetector зафиксировал более 20 тысяч жалоб на OpenAI и тысячи — на Claude и Grok. Причины сбоев неизвестны.

ChatGPT, Claude и Grok одновременно столкнулись с масштабным сбоем

В работе ChatGPT, Claude и Grok произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передаёт УНН.

Детали

За последний час десятки тысяч пользователей пожаловались на работу сервисов OpenAI, ещё несколько тысяч — на работу Claude и Grok.

Причины сбоев пока неизвестны.

Meta навязывает сотрудникам своего нового ИИ-агента03.09.26, 10:50 • 3266 просмотров

Антонина Туманова

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ИИ (искусственный интеллект)
OpenAI
ChatGPT