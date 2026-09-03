ChatGPT, Claude и Grok одновременно столкнулись с масштабным сбоем
Киев • УНН
Downdetector зафиксировал более 20 тысяч жалоб на OpenAI и тысячи — на Claude и Grok. Причины сбоев неизвестны.
В работе ChatGPT, Claude и Grok произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передаёт УНН.
Детали
За последний час десятки тысяч пользователей пожаловались на работу сервисов OpenAI, ещё несколько тысяч — на работу Claude и Grok.
Причины сбоев пока неизвестны.
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