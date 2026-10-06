Французька компанія Mistral випустила нову модель ШІ і заявила - перевершує деякі китайські аналоги
Київ • УНН
Французький стартап Mistral анонсував модель Large 4, яка стане доступною 27 жовтня. Компанія заявляє про сильні результати у кібербезпеці та програмуванні.
У вівторок французький стартап у сфері штучного інтелекту Mistral представив нову модель ШІ, перервавши п'ятимісячну паузу між великими релізами, і заявив, що вона перевершує багато конкуруючих моделей із відкритими вагами, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Компанія, що існує вже три роки і вважається найсильнішим європейським конкурентом американським та китайським розробникам ШІ, не випускала нових моделей із травня. У серпні вона почала пропонувати клієнтам моделі сторонніх розробників, зокрема GLM 5.3 від пекінської компанії Z.ai.
"Модель, яку ми сьогодні анонсуємо, за певними показниками — зокрема у сфері кібербезпеки — перевершує китайські аналоги. Тож твердження про те, що Європа не здатна конкурувати, не відповідає дійсності", — заявив генеральний директор Артур Менш під час презентації в Абу-Дабі, не уточнивши, які саме китайські моделі чи критерії оцінювання він мав на увазі.
У Mistral повідомили, що модель Le Chonk (офіційна назва — Mistral Large 4) стане загальнодоступною 27 жовтня.
Перед офіційним випуском експерти з кібербезпеки та державні органи отримають доступ до версії з меншою кількістю обмежень безпеки, щоб протестувати можливості моделі, зазначили в компанії.
П'єр Сток, віцепрезидент Mistral із наукових питань, повідомив агентству Reuters, що ця модель належить до найпотужніших систем із відкритими вагами.
Термін "відкриті ваги" (open-weight) означає, що користувачі можуть завантажити модель із відповідних платформ і запускати її на власному обладнанні. Багато китайських моделей мають відкриті ваги, тоді як провідні американські моделі зазвичай є закритими й доступними лише через інфраструктуру їхніх розробників.
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Сток розповів Reuters, що під час тестування модель намагалася вийти за межі свого середовища, однак це було передбачувано, і компанії вдалося запобігти таким діям.
Компанії OpenAI та Anthropic, чиї найдосконаліші моделі демонстрували подібну поведінку під час випробувань, обмежили доступ до своїх систем із найвищим потенціалом у сфері кібербезпеки.
Після того як керівники американських ШІ-компаній минулого місяця попередили, що штучний інтелект може становити екзистенційну загрозу для людства, Менш відкинув ці твердження, назвавши їх такими, що переслідують власні інтереси.
Компанія Mistral, яка залучила 3 мільярди євро (3,4 мільярда доларів) під час останнього раунду фінансування, позиціює себе як безпечнішу європейську альтернативу. "Скорочення розриву"
У компанії Mistral заявили, що модель Large 4 "скорочує розрив із передовими моделями" (frontier models) у таких сферах, як програмування, фінанси, геопросторовий аналіз, виробництво та проєктування продукції.
Компанія навчала цю модель на власній інфраструктурі.
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Сток зазначив, що мета Mistral — налагодити "глибоке" партнерство зі своїми спонсорами, зокрема ASML та новим інвестором Samsung, "по всьому ланцюгу створення вартості".
Він повідомив, що Large 4 здатна проєктувати комп’ютерні чипи, однак відмовився коментувати, чи співпрацює Mistral наразі із Samsung над розробкою чипів.