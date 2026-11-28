Провідні експерти вважають, що компанії, які займаються ШІ, приховують "сенсаційні" відкриття, які можуть підірвати основи безпеки банків та урядів уже за кілька місяців. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Видатний теоретик у галузі комп'ютерних наук Скотт Ааронсон заявив Guardian, що існують "підтверджені чутки" про те, що потужні моделі штучного інтелекту зробили прорив у вирішенні багаторічних математичних завдань, пов'язаних з тим, як світ кодує секретну інформацію.

Залежно від того, що буде виявлено, можливо, що хакери - і багато інших людей - скоро матимуть можливість легше розшифровувати секретні комунікації світу: банківські транзакції, дипломатичні телеграми та особисті електронні листи, наприклад.

Якщо це станеться, то спецслужби, уряди, банки та приватні компанії можуть бути змушені дуже раптово оновити основи своїх комунікацій або ризикувати тим, що конфіденційна інформація буде широко розкрита.

Побоювання Ааронсона та інших викликані низкою математичних досягнень, про які останніми тижнями оголосили передові компанії, які займаються штучним інтелектом.

Більшість із них - абстрактні прориви. Але для експертів у цій галузі вони вказують на те, що ШІ досить потужний, щоб вирішувати проблеми, які, на думку більшості, залишаться невирішеними в найближчому майбутньому.

Раніше цього тижня Ааронсон написав, що він "практично впевнений, виходячи з багатьох надійних джерел, що лабораторії ШІ зараз тримають в руках одне або кілька сенсаційних відкриттів [у криптографії]".

"Люди, які думали, що ШІ не може займатися цікавими математичними обчисленнями, безумовно помиляються на цьому етапі, і тому вже неясно, де знаходиться межа", - сказав Стівен Мердок, професор комп'ютерних наук в Університетському коледжі Лондона.

У п'ятницю в програмі Today на BBC Radio 4 математик Маркус дю Соті сказав, що "ми не знаємо", які ширші наслідки багатьох з цих відкриттів і що це означає для шифрування.

Але, додав він, "ніхто не говорить про проблему, яка є основою захисту всіх наших електронних секретів. Чому ніхто не говорить про цю проблему? Дехто з нас думає: можливо, вони вже вирішили її, і, звичайно, це матиме такі масштабні наслідки, що всі просто мовчать".

Уряди, банки та розвідувальні служби готуються до можливості потужного розшифрування протягом останніх кількох років. Це пов'язано з тим, що квантові комп'ютери, коли вони будуть розроблені, зможуть зламувати алгоритми, що існують десятиліттями та лежать в основі багатьох форм шифрування.

Але до того моменту, коли квантові комп'ютери зможуть це зробити, ще роки, а не тижні або місяці. Мердок сказав, що багато урядів та технологічних компаній працюють над вищим стандартом шифрування - таким, який не буде вразливим для квантових комп'ютерів, - але повільно. "Метою було щось на зразок 2032 року, і, мабуть, ми цього не досягли б", - вказав він.

Тепер він, Ааронсон та інші вважають, що у світі можуть статися раптові прориви у розумінні криптографії, і це може статися найближчим часом.

Що саме це за прориви, поки що неясно. Ааронсон та інші вважають, що ШІ розробив новий спосіб злому шифрування, або, навпаки, довів, що такого короткого шляху не існує.

Це могло статися тому, що моделі ШІ розібрали математичні основи шифрування, які досі були не повністю зрозумілі. Якщо ШІ це зробив, він міг би знайти спосіб розшифрувати і, отже, розкрити величезні обсяги секретних даних.

Він також міг би довести, що ця інформація є більш захищеною, ніж вважалося раніше.

У світі використовуються різні форми шифрування - засновані на різних базових алгоритмах - і існують різні припущення щодо того, що могло бути виявлено, а отже, які системи може зачепити.

За словами Ааронсона, від компаній, які займаються ШІ, не надходило жодних конкретних заяв щодо відкриттів у галузі шифрування, але "будь-яка поінформована людина передбачає", що вони існують.

Алан Вудворд, професор комп'ютерних наук в Університеті Суррея, сказав, що математичний прорив, пов'язаний із криптографією, не обов'язково означатиме повсюдний хаос завтра. Змінилася швидкість, з якою ШІ вирішує проблеми, які десятиліттями були оповиті таємницею, - із потенційно серйозними наслідками.

"По суті, [Ааронсон] говорить про те, що людям потрібно бути готовими до раптової появи чогось нового, тому що безумовно спостерігається певна тенденція", - зазначив він.

Раніше на цьому тижні Ендрю Бейлі, керуючий Банку Англії, прокоментував побоювання, що такі компанії, як OpenAI та Anthropic, домоглися проривів у криптографії, заявивши, що цим компаніям слід виявляти обережність при публікації нових моделей для широкої публіки.

В останні тижні компанії, які займаються штучним інтелектом, опублікували докази математичних результатів, що тісно пов'язані з цим питанням. Один із них стосувався фундаментального питання у тому, як класифікувати обчислювально "складні" завдання.

Ааронсон сказав, що ці прориви стали сейсмічною подією для експертів з математики та інформатики, деякі з яких присвятили свою кар'єру роботі над цими проблемами, а інші припускали, що ці проблеми не будуть вирішені за їх життя.

"Ми ніколи не бачили подібного періоду, - сказав він. - Я намагаюся глянути правді у вічі".

Він наголосив, що ці прориви ще доведеться зрозуміти, а це означає, що математикам та фахівцям з інформатики необхідно перевірити докази, які, за твердженням компаній, які займаються ШІ, вони надали.

Вудворд сказав, що малоймовірно, що будь-які відкриття "скасують шифрування до кінця тижня". Навіть якщо таке відкриття існує, є перешкоди щодо його широкого впровадження.

Але великі банки та уряди, які покладаються на шифрування, "мають бути гнучкими, - сказав Вудворд. - Ті, хто гнучкий і може швидко змінюватись, будуть у безпеці. Ті, хто відстає, можуть опинитися у пастці".

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